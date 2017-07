Orvosi figyelmeztetés szülőnek és gyereknek

A megszokottól több veszély fenyegeti őket, de ezt életkoruknál és tapasztalatlanságuknál fogva nem ismerik fel. – Az elsődleges és legfontosabb, hogy a szülő (vagy a gyerek felügyeleti jogát gyakorló személy) tudjon arról, hogy csemetéje kivel, mikor és hol tartózkodik.

Továbbá ügyelni kell arra is, hogy a kiskorú mindig elérhető legyen, legalább telefonon. Figyelni kell arra, hogy már egy kiskorú lány is felkeltheti kihívó öltözékével és sminkjével az ellenkező nem érdeklődését – tudtuk meg dr. Fehér Annamáriától, a Gyermek­egészségügyi Központ részlegvezető főorvosától.

Drog és alkohol

Szórakozóhelyen az olcsó, házilag előállított tudatmódosító szerek a legkönnyebben elérhetőek. Magyarázzuk el gyermekeinknek, hogy csak olyan italt, cigarettát fogyasszanak, aminek az eredetiségéről meggyőződtek és tanítsuk mértéktartásra a fiatalokat.

Biztonságosabb a gyermeket általunk is ismert kortársak, barátok kíséretében elengedni, akár fesztiválra, buliba, strandra vagy egyéb szórakozóhelyre. A pszicho­aktív szerek fogyasztás a kortársak előtt a fiatalkorú tekintélyét, önbizalmát megnövelheti, viszont a gyermek annak a következményét nem ismeri fel, ezért kiszolgáltatottá – függővé – és akár bűncselekmény áldozatává is válhat. Magára hagyatva, a jó esetben egészségügyi-hatósági védelmet és ellátást kaphat, de előfordulhatnak súlyosabb következmények is, amelyek a fiatalkorúak életébe kerülhetnek.

Felhívás

Szülők, figyeljetek a gyerekeitekre, elfoglaltságaitok ellenére fektessetek elegendő energiát a velük együtt minőségileg eltöltött időre! Érjétek el azt, hogy jól érezzék magukat a társaságotokban, merjenek őszinték lenni veletek, a bajaikban hozzátok forduljanak.

Fiatalok, figyeljetek egymásra, ne hagyjátok cserben a társaitokat és időben kérjetek segítséget, ne féljetek a következményektől – figyelmeztet a doktornő.

– ÉM –

