Örülni apró sikereknek Tarcalon

Az év végi számvetésekben Butta Lászlóval, Tarcal polgármesterével korábban már beszéltünk a települést érintő nagyobb fejlesztésekről, de ez az év nem múlt el apróbb sikerek nélkül sem.

Az apróbb beruházásoknak, fejlesztéseknek is örülünk.” Butta László

Kisebb fejlesztések

– Aligha van olyan önkormányzat az országban, aki nem szeretne minden évben jelentős fejlesztéseket végrehajtani a településen – mondja Butta László. – Ez alól mi sem vagyunk kivételek, de azt is megtanultuk, telhetetlenek nem lehetünk, ezért az apró beruházásoknak, kisebb pályázati sikereknek is nagyon örülünk, mert ezekkel is csak gyarapodik Tarcal. Ebben az évben például közművelődési pályázat keretein belül a saját 300 ezer forint önerőhöz sikerült nyernünk további egymillió forintot, amely összegből a Borfaluban lévő kiállítóterem világítását korszerűsítjük, és két darab laptopot vásároltunk a PC-sarok számára. Az idén rendkívüli szociális támogatásra is nyújtottunk be igényt, amelyre 4,15 millió forint támogatást kaptunk. Három darab térfigyelő kamerát is sikerült telepítenünk az éven, közel egymillió forint értékben. Kettőt a borospalack, egyet pedig a Tarcal vezér szoborhoz szereltünk fel. Egy fényújsággal is gazdagodott településünk, amelynek értéke közel 300 ezer forint volt, és a település lakosságát tájékoztatjuk általa a helyi eseményekről, rendezvényekről. Az Áldó Krisztus-szoborhoz vezető sétányhoz egy darab teleszkópos parkolóőrt, valamint parkolóívet vásároltunk.

A lakosokért

Természetesen nem volt hiány a település lakóit közvetlenül érintő programokból, juttatásokból sem.

– Céljelleggel juttatott támogatásaink a civil szervezeteknek 2016-ban is meghaladták az 5 millió forintot – mondja Butta László. – Lehetőségeinkhez képest az idén is minden bölcsődés, óvodás és iskolás gyermek számára kedveskedtünk mikuláscsomaggal, karácsony előtt pedig gyümölcscsomaggal, darabonként 1000-1000 forint értékben. A szépkorúak számára ismét kiszorítottunk a költségvetésből személyenként 4-4 ezer forintot, amelyet még az ünnepek előtt megkaptak az arra jogosultak. Nem mellesleg a 80 év felettiek számára az idén is két negyedév szemétszállítási díjat átvállalt az önkormányzat, több mint 600 ezer forint értékben. Minden háztartásba eljuttattunk az idén is a tavalyi sikeres naptárakciót folytatva egy szintén településünkről készült fotókkal illusztrált 2017. évi falinaptárat. A Bursa Hungarica pályázatot és az Arany János tehetséggondozó programban való részvételt is támogatjuk. A két programon belül közel 1,7 millió forintot osztunk ki a fiatalok között. Beiskolázási támogatás címszó alatt 704 ezer forinttal segítettük a közép- és felsőfokú intézményben tanuló fiatalokat. Rendkívüli települési támogatás címszó alatt majdnem 2 millió forint szétosztása történt meg.

Munka

– A közmunkaprogram keretein belül 183 főt foglalkoztattunk. 3 hektár szőlőterületünkről megvolt az első szüretünk. Szántóföldi növénytermesztést félhektárnyi területen végeztünk, melyről a termést az önkormányzat konyháján használtuk és használjuk fel. Fóliasátras növénytermesztésben 340 négyzetméteren termeltünk virágot, amit a település park­jaiban, a sétány területén, a Mária-háznál és a Klapka téren lévő idén készített virágládákba ültettünk ki. A Tarcal vezér szobor és a borospalack környezetének kialakítását is ebben a programban valósítottuk meg. Látványos volt a Mária-ház melletti ingatlanon lévő támfal és lépcső építése is. Az alkalmat kihasználva kívánok az Észak-Magyarország valamennyi olvasójának és kedves családtagjaiknak sikerekben gazdag boldog új esztendőt – mondta Tarcal polgármestere.

– ÉM-BG-

Rendezvények

Január

7 fordulós, svájci rendszerű nemzetközi sakkverseny

Április

Tarcal Kőfejtő Cross kerékpáros és futóverseny

Bűbájos hétvége

Május

Civil nap

Június-augusztus

Szent Iván-éji vigasságok,

XXI. Tarcali napok, Zempléni Fesztivál

