Országszerte elindulnak a teljes körű útfelújítási munkák

A felújítási munkák első körében eddig mintegy 140 szakaszra vonatkozóan adott az elmúlt napokban munkaterületet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kivitelezőknek, a projektek év végéig ütemezetten, folyamatosan haladnak majd.

Két ütemben

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017. december 13-án publikálta az idei évre tervezett útfelújítási munkáit. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, illetve a hazai forrásból megvalósuló mintegy 500 projektelemet tartalmazó beruházási csomag első körében március második felében a társaság összesen mintegy 140 szakaszon adott munkaterületet a kivitelezőknek. A két programnak köszönhetően idén csaknem 1200 kilométernyi út felújítása kezdődhet el, ami közel kétszeresen meghaladja a 2016-2017-ben elvégzett 667 kilométernyi útfelújítást. Tekintettel a programok volumenére, a munkálatok több körben, ütemezetten valósulhatnak majd meg. Az első ütemben szereplő projektek listája itt érhető el >>>

A társaság a teljes körű útfelújítások mellett a lokális javítási, vagyis kátyúzási, illetve nagyfelületű burkolatjavítási munkáit is folyamatosan végzi. A szakemberek a téli hónapokban is végeztek hidegaszfalttal kátyúzást, de a tartósabb, melegaszfaltos munkák március második felétől, április elejétől indulhatnak el. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban összesen 200 ezer tonna aszfalt felhasználását tervezi ezen munkálatainak elvégzése során. A kátyúzási munkákat az utak hierarchikus rendje szerint ütemezik, vagyis első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül a mellék- és bekötőutakon avatkoznak be.

Korlátozás, torlódás

A felújítások és javítási munkák idején általában félpályás korlátozásra, így a forgalmasabb szakaszokon torlódásokra is számíthatnak a közlekedők. Ezért az autósoknak országszerte érdemes még utazás előtt tájékozódniuk tervezett útvonaluk aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a utinform.hu weboldalon, ahol az érvényben lévő korlátozásokról és munkaterületekről is folyamatosan frissülő információkat kaphatnak az érdeklődők.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! A korlátozások és a javítási munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri a társaság.

Első ütemben itt újulnak meg az utak Borsodban, Hajdúban és Szabolcsban:

Borsod-Abaúj-Zemplén:

Nekézseny-Borsodbóta összekötő út

Mezőkövesd-Ároktő összekötő út

Gesztely-Bőcs-Kesznyéten összekötő út

Vilmány – Vámosújfalu összekötő út

Tardona bekötő út

Zabar-Ózd összekötő út

Szirmabesenyő-Sajóvámos összekötő út

Hajdú-Bihar:

Balmazújváros-Hajdúnánás összekötő út

Püspökladány-Sárrétudvari összekötő út

Nyíradony-Nyírábrány összekötő út

Füzesabony-Debrecen másodrendű főút

Debrecen-Szeged másodrendű rendű

Nyíradony – Nyírbéltek összekötő út

Vámospércs-Nyírlugos összekötő út

Szabolcs-Szatmár-Bereg:

Nyíregyháza-Dombrád-Kékcse összekötõ út

Anarcs-Nyírbátor összekötő út

Tiszalúc-Nagycserkesz összekötő út

Kisvárda-Vásárosnamény összekötő út

Vásárosnamény-Mátészalka összekötő út

Jánkmajtis-Porcsalma összekötő út

Oros-Nyírjestanya bekötő út

