Országosan gyenge lett a matek

Az idei központi írásbeli felvételi után több szülő is panaszkodott lapunknak. Azt sérelmezték, hogy nagyon nehéz volt a matematika–feladatsor, a gyerekek sírva jöttek ki az írásbeliről, és teljes kudarcként élték meg a felvételit.

A jelenlegi helyzet az, hogy a matematika sokkal jobban szór, mint a magyar.

Mára megszülettek az írásbeli országos eredményei is. Kiderült, az idén valóban nem remekeltek a nyolcadikosok.

Az Oktatási Hivatal oldalán közzétett előzetes adatokból megtudhatjuk, hogy a maximális 100 pontból átlagosan 49,5 pontot gyűjtöttek az általános iskolák végzősei. Idén is matematikából születtek gyengébb eredmények, az átlagpontszám az ötvenszázalékos eredményt sem érik el: a maximális 50 pontból átlagosan 19,5-öt kaptak a vizsgázók. Magyarból pedig 29,9 pont az átlag.

Nem sikerült

– Azt értem, hogy miért kell a felvételi tesztet írni, de azt nem, hogy miért kell ezt a gyerekeknek egy életre szóló kudarcként megélniük – fogalmazott az egyik nyolcadikos diák édesanyja. (Kérte, a nevét ne írjuk meg.) – A fiam kitűnő tanuló, járt a választott középiskolába felvételi előkészítőre, és matekból különtanárral is gyakorolt. A központi írásbeli mégsem sikerült neki. Véleményem szerint azt kellene kérdezni a gyerekektől, amit az iskolában tanultak, nem pedig rákényszeríteni a szülőket, hogy különórákért fizessenek a fura, versenyzőknek való feladatok miatt. A normál tananyagból álló feladatok is világosan megmutatnák, hogy ki milyen képességű és igyekvő – vélekedik az édesanya.

A jó eredményeket felmutató középiskolákban természetesen az írásbeli pontszámok is magasabbak lettek az átlagnál. A Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban Dudás Imre igazgatóhelyettestől megtudtuk, náluk a nyolcadikosok magyarból átlagosan 35 pontot értek el, matematikából pedig 29-et. Hozzátette: minden évben figyelik más megyénkbeli iskolák átlagpontszámát is, és addig nyugodtak, amíg látják, hogy az övék magasabb. Megjegyezte: bár a szülők taktikáznak, és az terjedt el, hogy ha a gyerek gyengébb iskolában írja meg a központi felvételit, akkor arra több pontot kap. Ez azonban nincs így, hangsúlyozta az igazgatóhelyettes.

Az írásbeli nehézségével kapcsolatban pedig elmondta: tökéletes feladatsort nagyon nehéz összeállítani. Talán segítene, ha előtte a feladatsort bemérnék, mert akkor még lehetne változtatni rajta, nehezebbé vagy könnyebbé tenni. Ezt viszont azért problémás kivitelezni, mert így a megoldandó példák valószínűleg nem maradnának titokban.

Harminc körül

– A jelenlegi helyzet az, hogy a matematika sokkal jobban szór, mint a magyar, így a matematika-írásbeli eredménye sokkal jobban befolyásolja a középiskolába való bejutást, mint a magyar. Tehát azt a diákot, aki nagyon jó matematikából, de gyenge magyarból, nagyobb eséllyel veszik fel, mint aki nagyon jó magyarból, de gyenge matekból. Az sem helyes közvélekedés, hogy a magyar teszt könnyebb, a matek pedig nehezebb. Mert lehetne magyarból is nehezebb, összetettebb feladatokat adni, matematikából pedig lehetne könnyebbeket. Véleményem szerint a megfelelő az lenne, ha az átlagpontszám mindkét tantárgy esetében 30 körül alakulna ki. Akkor a diákok sem éreznék úgy, hogy gyengén teljesítettek – magyarázta az igazgatóhelyettes.

Hozzátette: az idei matematika-írásbeli is hasonló feladatokat tartalmazott, mint az elmúlt évek tesztjei, csak egy-két nehezebb példa került bele. Azt azonban a feladatsor összeállítóinak igen nehéz megállapítaniuk, hogy a gyerekek számára vajon melyik feladat lesz nehéz vagy könnyű.

Hegyi Erika

Ábelnek nem okozott gondot az írásbeli, matematika tagozatra készül Miskolc - Majdnem maximális pontszámot ért el, a mások által igen nehéznek tartott matekot is 47 pontosra írta meg. Bár az idei központi írásbeli felvételi igencsak próbára tette a középiskolába készülő nyolcadikosokat, voltak azért olyan diákok, akik majdnem maximális pontszámot értek el. Marton... Tovább a cikkhez

Milyen jegyek lesznek a félévi bizonyítványban? - „Apukám soha nem volt kitűnő tanuló” Miskolc - Diákokkal beszélgettünk az első félév sikereiről, nehézségeiről és kicsit a jövőről. Az elmúlt héten véget ért a mostani tanév első féléve. Sok-sok dolgozat, felelés és verseny áll a diákok mögött. Hétfőn a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában jártunk, hogy meg... Tovább a cikkhez

Zsófi felírt néhány számot… Miskolc - Az idei matekfelvételi kifogott a diákokon. Igencsak gyenge eredmények születtek. Jó egy hete írták meg az általános iskolások a központi írásbeli felvételit. A nyolcadikosok közül sokan sírva jöttek ki a felvételiről, mert nem tudtak megbirkózni a matematika-feladatokkal, köztük kitűn... Tovább a cikkhez

Sírva jöttek ki a felvételiről Miskolc - Versenyzőknek való feladatok is voltak a matematikaírásbelin. A diákok elkeseredve mentek haza. Több édesanya is azt mesélte lapunknak, hogy nyolcadikos gyermekük sírva jött ki szombaton a központi írásbeli felvételiről, mert túl nehéznek találták a feladatokat. – A lányom kitűnő tan... Tovább a cikkhez

Az írásbeli csak az első forduló Miskolc - A központi írásbeli és a szóbeli eredménye mellett a hozott pontok is számítanak. Országszerte több tízezer diák írt szombaton központi felvételit, lámpalázas gyermekek és őket kísérő izguló szüleik árasztottak el több megyénkbeli intézményt. Feszült várakozás előzte meg az írásbeliket... Tovább a cikkhez

A szövegértés a mumus Hajdúszoboszló - Szombaton véget ért a hosszú és olykor idegtépő várakozás: az általános iskolások megírták a felvételit. Ennek tapasztalatairól kérdezte a Napló a Hőgyes Endre Gimnáziumot, elsőként az igazgatónőt, Sárkányné Kertész Évát. – 76 hatodikos és 256 nyolcadikos diák írta meg a középisk... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA