Országos Vadásznap lesz Putnokon

Kriston Nándor, az Országos Magyar Vadászkamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke arról beszélt, hogy szeptember 8-án Putnokra a sportcsarnokba várják azokat, akik érdeklődnek a vadászat nemes és szép foglalkozása iránt. Az Országos Vadásznap fővédnöke dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászegylet elnöke, dr. Nagy István agrárminiszter, dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke.

A kétnapos rendezvény szeptember 7-én Aggteleken kezdődik, ahol megünneplik az országból, a határokon túlról érkező szakemberek körében az Országos Magyar Vadászkamara húszesztendős jubileumát, amely Mága Zoltán hegedűvirtuóz koncertjével zárul a barlang hangversenytermében.

Egész napos program

Szeptember 8-án, szombaton Putnokon egész napos program veszi kezdetét már a reggeli órákban. A főzőcsapatok regisztrálása és a térzene után délelőtt 10 órakor kezdődik a hivatalos ünnepség. Lovasfogattal érkezik a terítéken levő szarvasbika, huszárok kísérik a menetet, felvonultatják a 19 vadászkamara zászlóit, ezt követi 20 Diana vadászhölgy. A megnyitón dr. Semjén Zsolt, dr. Jámbor László, Kriston Nándor és Putnok polgármestere, Tamás Barnabás mond beszédet, valamint Leboczki Tibor, a Szlovák Vadászkamara elnöke köszönti a jelenlévőket és a külföldi vendégeket. Az egyik leglátványosabb eleme lesz a napnak, amikor a 15 ifjú vadászt ünnepélyesen felavatják és fogadalmat tesznek. Ezután a 2021-es világ­kiállítás logójának a leleplezése következik.

Délután lesz majd solymász-, vadászkutyás, lovasíjász-, állathang- és szarvasbőgés-bemutató. Érdekesség az a vadászati és trófeakiállítás, ahol az összes Magyarországon lévő világrekord trófeát megtekintheti a közönség. De lesz majd fogathajtó verseny, természetfotó és vadászati témájú festménykiállítás is. A délutáni programon a Diana vadászhölgyek is bemutatkoznak.

Sok mindenről szól

Kriston Nándor azt is megemlítette: fontos számukra, hogy népszerű embereken keresztül is bemutassák a vadászat nemes hobbiját, amely nemcsak a vadak elejtéséről szól, hanem az élőviláguk gondozásáról, a téli védelmükről és a környezetvédelemről. Így nagy öröm a rendezők számára is, hogy a jeles eseményen részt vesz Bodrogi Gyula és Koncz Gábor, és reményeik szerint Reviczki Gábor is.

ÉM

