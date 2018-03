Országos döntőben folytathatja a szombati győztes

A döntőben az alábbi zenekarok mérik össze a tudásukat:

– Before The Last

– Breath

– Collisborn

– KVHÁZ

– Z!ENEMi

A zsűriben helyet foglalnak:

– Andrásik Remo, a HANOSZ elnöke

– Fukk Attila

– Maróthy Zoltán a Cseh Tamás Program küldötte

– Tímár Krisztián

– Havasi Zoltán

A döntőben többek között hangszervásárlási utalványokért és az Öröm a Zene országos versenyre való továbbjutásért folyik majd a harc.

A győztes csapat egy „adrenalindús” versenyen vehet részt majd a HELL Kart elektromos gokart pályán, az Avalon Parkban.

Minden döntős egy-egy tálca XIXO-val és HELL-lel lesz gazdagabb.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA