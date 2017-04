Orosházán (is) kikaptak az MKC kézilabdázói

Kiegyenlített első félidőt hozott az NB I-es férfi forduló előtt kilencedik helyen álló Orosháza és a már kiesett, sereghajtó Mezőkövesdi KC mérkőzése. A vendégek, az ötven szurkoló által biztatott kövesdiek jól kezdték az összecsapást, Grigorjev lőtte a találkozó első gólját, majd Szepesi is betalált egy labdaszerzése utáni indulásból. Markoszki és Németh révén kapaszkodtak a hazaiak, de Vukic duplájának köszönhetően még a nyolcadik percben is a vendégeknél volt az előny (4-5). Innentől kezdve fej-fej mellett haladtak a csapatok a huszadik percig, s egyik oldalon sem villogtak a kapusok, ekkor mindkét edző cserélt is a kapuban.

Hetest fogott

Holló jól szállt be, hetest hárított, de a túloldalon is fogott labdát Szabó. A kövesdiek játéka az átlövőkre épült, Vukic a félidő elején, Gulás a végén vitte hátán a csapatot, ám szélről nem volt lövés, és a beállót is csak egyszer sikerült megjátszani a játékrész folyamán, abból hetes lett.

A második félidő elején az MKC elléphetett volna ellenfelétől: több labdát szereztek a vendégek, voltak védéseik is, de ziccerek maradtak ki, így csak a 39. percben sikerült átvenniük a vezetést. Ekkor a hazaiak visszacserélték kapusukat, s ez jó döntésnek bizonyult, Miklós több, talán elhamarkodott lövést is hárított. A matyóvárosiak néhány labdát el is adtak, ezt pedig kihasználta az Orosháza: Pásztor és Knezevic is sorra lőtte a gólokat, csapata pedig négy góllal elhúzott. A félidő derekán a kövesdiek is változtattak a kapuban, Kovács J. védett több hazai kísérletet, ezt azonban nem sikerült kihasználni támadásban. Grigorjev három találatával ugyan ötről háromra zárkózott fel az MKC, de tizenkét percig rajta kívül más kövesdi nem lőtt gólt. A hajrában Knezevic egymaga három találatot jegyzett, annyit, mint a mezőkövesdiek, így végül öt góllal nyerte meg a találkozót az Orosháza, amely így már szinte biztos bennmaradónak tekinthető.

ÉM-TB

Jegyzőkönyv

Orosházi FKSE-Linamar – Mezőkövesdi KC

31–26 (15–15)

Orosháza, 350 néző. V.: Horváth, Marton.

Orosházai FKSE: MIKLÓS – Komporály (-), Németh G. (3), Srsen (1), MILAS (7/1), Markoszki (3), Morva (1). Csere: Szabó L. (kapus), John (1), Ferenczi (2), Radojevic (-), Antal (-), KNEZEVIC (9/3), Pásztor M. (3), Tárkányi (1). Vezetőedző: Buday Dániel.

Mezőkövesdi KC: Kovács J. – Vaskó (-), GRIGORJEV (8), Radnic (4), Selviasiuk (1), VUKIC (4), Szepesi (3/1). Csere: Holló (kapus), Grünfelder (1), Trivkovic (1), Gulás (4), Pordán (-), Kiss R. (-), Nagy N. (-), Kovács B. (-). Vezetőedző: Janó Pál.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 2/1.

Buday Dániel: – Gratulálok a Mezőkövesdnek, tudom, hogy kiesett, de mutatja a bajnokság erejét, hogy erről apróságok döntöttek. Mondtam a csapatomnak, hogy fejlődnünk kell, nem szabad, hogy az forduljon elő, mint a holló és a róka meséjében. A Mezőkövesd különösen veszélyes, ha jó napot fog ki. A második félidőben ritmust váltottunk, Miklós sokat tett hozzá a meccshez, fontos két pontot szereztünk.

Janó Pál: – Mindkét csapat jól felkészült, lehetett látni, hogy az elejétől kezdve nagy harc lesz, ezt megmutatta az első félidő. Sajnos döntő szituációkban hibáztunk, abban az öt percben eldőlt a meccs, kivédekezte a támadásainkat az Orosháza, és kontrákból eredményes is tudott lenni. Gratulálok nekik, a kapusteljesítményük is jó volt. Köszönöm a szurkolóknak, hogy elutaztak ilyen szituációban, és a fiúknak is, nem kell szégyenkeznünk, jó meccs volt.

