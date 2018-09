Óriási futása aranyérmet ért Lehmann Csongornak

„Tavaly, a rotterdami vébén is éreztem, hogy akár dobogón végezhetek, ám akkor leginkább a rendkívül zord időjárás miatt, a 7. helyig jutottam – fogalmazott még Ausztráliában Lehmann Csongor. – Emellett a 2017-es és az idei junior Eb-n megszerzett bronzérem is önbizalmat adott, hogy bizakodva várjam az idei vb-t. A felkészülés során mindent ennek rendeltem alá. Ifjúsági olimpiai ezüstérmes bátyámmal, Bencével és a többiekkel nagyon keményen edzettünk.

A Gold Coast-on rám osztott 4-es rajtszám már egy kicsit a figyelem középpontjába állított. Az úszás viszonylag hullámos tengeröbölben volt, ahol az apály miatt a sodrással, a nagy oldalszél miatt a hullámokkal kellett számolni, ennek megfelelően rajthelyet választani. Érdekesség: ahogy beálltam, az utánam szólított európai vetélytársaim mind mellettem igyekeztek helyet foglalni maguknak.”

Elérte célját

„Az úszás során az első néhány kartempóval leverték a szemüvegem és az úszósapkám – folytatta Lehmann Csongor. – Aztán visszaúsztam az elsőkre, majd innen viszonylag nyugodt úszás következett bójakerüléssel a depóig. Az 5-6. helyen értem partot, majd gyors depózás után, mintegy tízen próbáltunk eltávolodni az üldözőktől, egy-két új-zélandi versenyző pedig tőlünk akart megszökni. A tavalyi Európa-bajnok vezetésével a táv felénél felért ránk az üldöző boly, így 30 tagúra duzzadt a csoportunk. Akciódús kerékpározás után bolyunk szakadozva ért a depóba, nekem az első négy között sikerült letenni a kerékpárt, innen futottam ki az 5 km-re.

Gyors kezdés után a futás első körében két francia és egy német vetélytársammal négyen maradtunk az élen. 2,5 km-nél éreztem, hogy ellenfeleim elgyengülnek, ekkor rátettem egy lapáttal, gyorsítottam, amit már nem tudtak átvenni.”

Mindenkinek köszöni

„A végén több mint 20 másodperces előnnyel értem célba, így még ünnepelni is volt időm – mondta lapunknak Lehmann Csongor. – Az első öröm után hamarosan találkoztam a földijeimmel, Márkus Gergővel, és a kameraman, Pásztor Krisztián is gratulált az eredményhez, aztán sok mindenki más. Nagyon örülök, hogy sikerült elérnem a célom, dobogóra állnom, annak is a legmagasabb fokára, ami külön ajándék. Mindenkinek köszönöm, aki hozzásegített ehhez a fantasztikus sikerhez.”

ÉM-SZIS

„Az egész 2018. évi felkészülést és versenytervet a vb, és a további fejlődés jegyében állítottuk össze – fogalmazott Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi TK elnök-vezetőedzője, a MTSZ szakmai alelnöke. – Célunk az volt, hogy miután tavaly Csongor az európai junior ranglista élén végzett, illetve az Eb-n érmet szerzett, és vb-n is az elitben végzett, elhagyjuk a junior mezőnyt, és a felnőttek között versenyezzünk. Ez meglehetősen sikeresen ment, melyet EK-győzelem, világkupa-döntőbe jutás, Bundesliga-dobogó bizonyított. Az idei junior Eb-bronz kicsit csalódást jelentett neki, de már ott is látszott, hogy nehezen lehet zavarba hozni a juniorok között. A közvetlen vb-felkészülést egy hónap magaslati edző­táborozás jelentette a Pireneusokban, szokásos helyünkön, a francia olimpiai edzésközpontban. A táborban nagyon komoly munkát végeztek el, talán soha még ilyen keményet, ez is kellett a világbajnoki sikerhez. A 8 órás idő­eltolódással járó átállást kiszámolva, 1 nap otthon tartózkodás után utaztunk Ausztráliába, ahol a jelek szerint minden a legjobban sikerült.”

Tizedik helyen végzett a mix-váltó

A világbajnokság zárónapján rendezték meg az U23-as és junior sportolók alkotta nyílt vegyes váltó versenyszámot. Elsőként Lehmann Csongor mix-váltóban Európa-bajnok klub- és csapattársa, Putnóczki Dorka teljesítette a 250 m úszásból, 7 km kerékpározásból és 1500 m futásból álló távot. Úszás után még ő vezetett, de ezt követően szinte a verseny teljes hátralévő részét a középmezőnyben töltötték a magyarok. Az újdonsült világbajnok Csongor, Sebők Klaudia és az U23-soknál második vb-bronzérmét kiérdemlő Bicsák Bence is egyenletes teljesítményt nyújtott, ami végül a tizedik helyre volt elegendő.

