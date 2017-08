Óriás palacsintát is sütöttek Cserépfaluban

Pénteken a boré volt a főszerep, a Berezdi Pincesoron zenés bortúrát tartottak, tíz pincét látogatott végig a tömeg Polgár Peti vezetésével, aki – miután a közönség jót mulatott már a pincék előtt is – a téren elhelyezett színpadon is műsort adott. Aznap este föllépett még a New Level Empire is.

Szombaton a Pást-gödör volt a programok helyszíne, délután főzőverseny vette kezdetét, majd sütöttek egy óriási, majdnem két méter átmérőjű palacsintát (nyolc kiló liszt, két kiló cukor, negyven tojás és hat liter szóda szükséges hozzá), amelyet a lekvárversenyre benevezett ízekkel fogyasztott el a vendégsereg. A jókedvről bohócok, a Százrózsás Néptáncegyüttes, a Szomolyai legényegylet, a Szihalmi Fúvósok, Pál Dénes, Lola és Mc Bee Bee, valamint Anita és Peti gondoskodott.

Vasárnap a Boldizsár Lovastanyára várták a lovak és a lósportok kedvelőit, akik fogathajtó versenyt és vadászhajtást tekinthettek meg.

– ÉM-TB –

