Öreg, korhadt fákat vágnak ki a Hejő mellett

„Sorban vágják ki a fákat a strandfejlesztés területe mentén, végig a Hejő-patak mellett. Kétlem, hogy a fejlesztések ezt a keskeny, élőhelyként és ökológiai folyosóként is értékes területet is érintik. S ha igen, hogy lehet ez?” – tette fel a kérdést a Borsod Online hírküldő felületén egyik olvasónk.

Árnyat adnának

Tapolca értéke a zöldfelületekben is rejlik – folytatta – , hiszen a patak menti fák árnyat adnak a vízfelületnek, ha esetleg parkoló vagy sétány vezet majd arra, kedvezőbb mikroklímát teremtenek.

Kérdéseinket a polgármesteri hivatal sajtóosztályának tettük fel, de mi is megnéztük a területet, ahol hétfőn délelőtt is a Városgazda munkatársai dolgoztak. Első ránézésre korhadt, odvas fa­rönköket – a már kivágott fák maradványait – pakolták fel a cég teherautójára. A polgármesteri hivatal válasza is a látottakat támasztotta alá.

„Az Aradi sétány és a Fagyöngy utca közötti zöld sávban, a Hejő-patak partján lévő füzek, juharok és égerfák közül sok annyira megdőlt, illetve elszáradt, hogy baleset- és életveszélyessé váltak. Ezeket távolította el a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.” Hozzátették, a cég folyamatos monitorozás mellett végzi a tervezett és – mint ez esetben – a rendkívüli fasorgondozást, majd a helyszín adottságait figyelembe véve gondoskodnak a pótlásról.

