Ördögkatlan Fesztivál tizenegyedszer, négy helyszínen

Idén négy díszvendége lesz a fesztiválnak: a zenében Snétberger Ferenc, az irodalomban a Magvető Kiadó, a színházi területről a Sztalker Csoport és a K2 Színház. A Sztalker a nyitónapon első önálló bemutatóját tartja – mondta Bérczes László főszervező a pénteki budapesti sajtótájékoztatón.

Snétberger Ferenc tanítványaival a nagyharsányi Narancsligetben fog fellépni, triójával a kisharsányi Vylyan Teraszon játszik.

A Magvető Kiadó igazgatója, Dávid Anna beszámolt arról, hogy Kisharsányba hívott szerzőik közül Szilasi Lászlóval és Darvasi Lászlóval az irodalmi túlélés témája lesz a középpontban, Nádasdy Ádámmal műfordításairól fognak beszélgetni, de ott lesznek a fesztiválon fiatal íróik, Balaskó Ákos, Fehér Renátó, Turi Tímea, Zilahi Anna, továbbá Totth Benedek és Horváth Viktor is.

“Felolvasok új versfordításaimból, amelyek jövőre jelennek meg kötetben, foglalkozom a természet és a lélek kapcsolatával is” – tette hozzá Nádasdy Ádám.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen egy vizsga alkalmából néhány éve megalakult Sztalker Csoport első önálló bemutatóját az Ördögkatlanra időzítette. Mint az egyik alkotó, ifjabb Vidnyánszky Attila elmondta, július 31-én Faulkner Míg fekszem kiterítve című szövegét állítják színpadra. A darab arról szól, miért nehéz most együtt maradniuk az embereknek. Alkotótársa, Vecsei H. Miklós kitért arra, hogy a produkcióban “szerepel” Törőcsik Mari is, aki felolvasott a regényből és a hangját fogják használni. Osváth Gábor produkciós menedzser megjegyezte, hogy az előadást négyszer adják elő az Ördögkatlanban, ezután vidéken játsszák, a jövő évadtól pedig Budapesten is.

A nagyharsányi Szoborparkba szervezett bemutatót az Ördögkatlan is koprodukciós partnerként jegyzi, akárcsak a K2 Színház Baranyai gyöngyösbokréta című darabját, amely ősztől a MU Színházba kerül.

Tompos Kátya arról számolt be, hogy az idei fesztiválon a Like A Rolling Stone című zenés produkcióban, valamint tavaly megjelent második lemeze koncertjén is színpadra lép. Előbbi augusztus 1-jén a kisharsányi sportpályán lesz látható, az elmúlt ötven év világslágereit Tompos Kátya mellett Zséda, Ónodi Eszter, Gryllus Dorka, Jordán Adél, Simon Kornél és Chris Mattheisen adja elő.

Kiss Móni, a fesztivál másik főszervezője elmondta, hogy idén is lesz Ukrán Udvara Both Miklósnak a nagyharsányi Rácz-házban, ahol négy napon át ezúttal az ukrán falvak tradícióit, ünnepeit mutatják be. Szintén Nagyharsányba, az Aralica Kertbe költözik a Gyerekkert a Pagony Kiadó segítségével, délutánonként ugyanitt horvát, ukrán, moldvai és román táncház lesz. A beremendi Tószínpadon lép fel Kiss Tibi (Quimby) és Vastag Gábor duója, és itt lesznek színházi előadások is, mások mellett a Miskin herceg a Katona József Színház előadásában, a Gyarmati Fanni naplója, a Kezdhetek folytatódni című Petri-est, a Márai Sándor műveiből készült Hallgatni akartam a Vígszínház produkciójaként vagy az RS9 Színháztól a Kean, a színész.

Érdekes színfoltja lesz a fesztiválnak az Ózd melletti Sajóvárkonyon élő fiatal fiúkból alakult Várkonyi Csibészek, amely egy szabad zenei workshop. Miklósi Ákos, a projekt egyik felkarolója azt mondta, a Várkonyi Csibészek profi zenészeket köt össze hátrányos helyzetű, cigány gyerekekkel, akik ennek segítségével zeneileg és más szempontból is fejlődni tudnak.

Ehhez kapcsolódva Petz Annamária, az Ördögkatlan gazdasági vezetője bejelentette: idén a dél-baranyai térségből, Kákicsból érkező, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket tudnak vendégül látni a fesztiválon.

A színes programkínálatban szerepel még például a Csík Zenekar és Presser Gábor közös koncertje, amely augusztus 1-jén lesz a villánykövesdi Teleki Ligetben. A Csík Zenekar gitáros-hegedűse, Szabó Attila elmondta, hogy a fesztivál nyitónapján családja és más közreműködők (Mező Misi, Csorba Lóci, Beck Zoli, a Roy és Ádám Trió) társaságában ünnepli koncerttel 50. születésnapját. Fellép még mások mellett az Anima Sound System, a Budapest Bár, a Quimby, a Kiscsillag, a Singas Project. A Hungarian Studio Orchestra, a Nemzeti Énekkar tagjaiból álló Katlankórus Haydn Teremtés című oratóriumának magyar nyelvű változatát mutatja be, fellép a belga Circus Marcel Társulat, és több képzőművészeti kiállítás is lesz.

Bérczes László az MTI kérdésére elmondta: az idei Ördögkatlan nettó mintegy 200 millió forintból valósul meg, az összeg nagy része állami támogatás.

-MTI-

