Orbán Viktor Tiszaújvárosban – „A jövőt magyar nyelven írják Közép-Európában”

„Magyarország fejlődik, ezt még a vak is látja. És Magyarország azért fejlődik, mert biztonságos” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Tiszaújvárosban, amikor ünnepélyesen felavatták a Mol-csoport és a japán JSR Corporation szintetikus gumit gyártó üzemét.

A kormányfő avatóbeszédében nem egyszerűen nemzeti vállalatnak, hanem az első számú nemzeti vállalatnak nevezte a Molt, amely – mint kiemelte – az üzem megalakotásával újabb lépést tett abba az irányba, hogy Tiszaújváros Közép-Európa legjelentősebb vegyipari központja legyen. Mint mondta: „A jövőt magyar nyelven írják Közép-Európában…”



Az első számú nemzeti vállalat

Orbán Viktor részletesen beszélt arról, hogy miért tartja a Molt Magyarország első számú nemzeti vállalatának: mintegy 8 ezer embernek ad munkát az országban, nemzetközi térségi méretekben is jelentős vállalat, a Mol nélkül nem létezik energiabiztonság az országban, elég erős ahhoz, hogy idecsábítson nagy nemzetközi cégeket, befektetéseket és – nem utolsó sorban – jelentős adót fizet be a költségvetésbe.

A miniszterelnök kijelentette: „Ilyennek szeretnénk látni az egész magyar gazdaságot, mint amilyen a Mol: nagynak, modernnek, erősnek, versenyképesnek és magyarnak…” Mindez azért fontos, mert a magyar gazdaság akkor lesz egyensúlyban, ha a nagy nemzetközi vállalatok mellett nagy magyar cégek is vannak és egyre többen me is erősödnek.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója beszédében felidézte, hogy a Mol és a japán ISR Corporation 2013-ban állapodott meg a tiszaújvárosi beruházásról, a szintetikus gumigyár építése 2015-ben kezdődött meg és mostanra Tiszaújváros otthona lett a japán csúcstechnológiának, amellyel „a világ egyik leginnovatívabb termékével bővült a termékpaletta.

Az elnök-vezérigazgató beszédéből megtudtuk, hogy a Mol 4,5 milliárd dollárt költ majd el 2030-ig vegyipari fejlesztésekre.

Koichi Kawasaki, a japán társaság ügyvezető igazgatója azt mondta: a szintetikus gumigyárban az egyik legkeresettebb vegyipari terméket állítják elő, amelyet elsősorban autóabroncsokat gyártó társaságok használnak fel. A 150 főt foglalkoztató gyár évente 60 ezer tonna műgumit gyárt, ami 50 millió gumiabroncs gyártásához elegendő alapanyag.

A gazdasági fejlődés motorja

Sato Kuni, Japán magyarországi nagykövetasszonya beszédében korunk legnagyobb kihívásának a globális felmelegedést nevezete és elmondta, hogy a Tiszaújvárosban gyártott gumitermék hozzáhárul a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.

Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere beszédében kiemelte, hogy milyen nagy szerepet tölt be a Mol tiszaújvárosi beruházása a térssg gazdasági fejlődésében.

– Szaniszló Bálint –

