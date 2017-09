Orbán Viktor: ideje, hogy az európai szolidaritás a határvédelem ügyében is érvényesüljön

“Az európai határok védelme és az európai szolidaritás ügyében fordulok Önhöz. Mint azt Ön is jól tudja, Magyarország a migrációs válság kezdetétől tartja magát a külső határok védelmét előíró schengeni szabályokhoz. A kerítés megépítésével, háromezer határvadász kiképzésével és szolgálatba állításával hazánk nemcsak saját magát, hanem Európát is védi az illegális bevándorlók áradatával szemben” – írta Orbán Viktor, kiemelve: az európai állampolgárok biztonságát is a magyar adófizetők finanszírozták. Az európai határok megvédése összességében 270 milliárd forintunkba került – szögezi le a kormányfő, aki emlékeztet arra is: az elmúlt két esztendőben ezt a magyar költségvetés számára komolynak számító, előre nem kalkulálható terhet Magyarország szinte teljesen egyedül viselte.

“A magyar álláspont szerint legfőbb ideje, hogy az európai szolidaritás a határvédelem ügyében a gyakorlatban is érvényesüljön. Meggyőződésünk, hogy Olaszországhoz és Görögországhoz hasonlóan a magyar oldalon felmerült, de közös európai érdekeket szolgáló, rendkívüli költségek viseléséből az ilyenkor szokásos módon az Európai Uniónak is ki kell vennie a részét. Mi úgy tartanánk méltányosnak, hogy a hazánk számára eddig költségként felmerült 270 milliárd forintnyi (883,2 millió euró) terhet felerészben az Európai Unió, felerészben pedig Magyarország viselje” – fogalmazott a magyar miniszterelnök.

Levelének végén egyetértéséről biztosítja a bizottság elnökét abban, hogy a szolidaritás az európai közösség fontos alapelve. “Magyarország, amikor a közös határokat védte, cselekedettel és nem kéréssel kezdte. Remélem, hogy az európai szolidaritás jegyében joggal számíthatunk arra, hogy az Európai Bizottság a többi tagállam képviseletében eljárva az eddig felmerült rendkívüli határvédelmi kiadásaink felét belátható időn belül megtéríti” – zárta levelét Orbán Viktor.

– MTI –

