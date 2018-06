Orbán: a hazaszeretet erősítését is szolgálják a turisztikai és sportberuházások

A mindennapi hazaszeretet az, amikor “hazánk bevon bennünket a saját bűvkörébe”, ez pedig az ország megmaradását is szolgálja – hangsúlyozta a kormányfő.

Kijelentette, Európa jövőjéről az látszik, hogy csak azok az országok maradnak talpon, amelyekben jelen van a hazaszeretet.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Tokaji Vízitúra Központ átadásán 2018. június 14-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A kormány célja, hogy 2030-ra Európa egyik legegészségesebben élő nemzete legyen a magyar – mondta, hozzátéve: jelenleg ugyanis miközben a magyarok tisztelik élsportolóikat, a kontinens egyik legkevesebbet sportoló nemzetei közé tartoznak, a fiataloknak pedig mindössze 36 százaléka sportol rendszeresen.

A sport- és szabadidős tevékenységek a jövő évi büdzsében is kiemelt támogatást kapnak – közölte a miniszterelnök.

Az új Tokaji Vízitúra Központ az átadás napján, 2018. június 14-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A feladatok közé sorolta Orbán Viktor, hogy küzdeni kell az egészségtelen élelmiszerek ellen, vissza kell szorítani a dohányzást, erősíteni kell a mindennapos testnevelést, és Erzsébet-táborokat, vándortáborokat kell szervezni a gyerekeknek. Kitért arra is, hogy az idén már nemcsak a Balaton partján, hanem Erdélyben is lesznek Erzsébet-táborok.

Fotó: Ádám János

Úgy fogalmazott, a córeszt maguk mögött hagyva az emberek el tudják küldeni gyermekeiket táborozni, és felépülhetnek a tokajihoz hasonló sportlétesítmények. “Van esélyünk arra, hogy Magyarország felálljon a fotelből és sportért rajongó nemzetből sportoló nemzetté váljon” – mondta.

Orbán Viktor miniszterelnök egy kenut visz Kammerer Zoltán olimpiai és világbajnok kajakozóval a csónakházhoz a Tokaji Vízitúra Központ átadásán 2018. június 14-én. | Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Orbán Viktor megjegyezte: a kormány komoly összegeket fordít kerékpárutakra, a természetjárás megerősítésére. Fontosnak nevezte, hogy a vízi és kerékpáros vándortáborokba idén már 7500 diák jelentkezett. A térségi fejlesztésekről szólva elmondta, hogy hamarosan a Tisza-hídon is átvezet Tokajnál a bicikliút.

Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke egyedülálló lehetőséget lát abban, hogy turisztikai termékké váljon Magyarországon a vízi turizmus. A kormány kiemelt célja, hogy sportoló nemzetté váljon az ország, a fejlesztésekben pedig az önkormányzatok és a turisztikai szervezetek is partnerek – közölte.

A Felső-Tiszán tizennégy új vagy megújult állomás várja az ide érkezőket, országosan pedig mintegy százötven helyszín kapcsolódik be a vízitúra-hálózatba.

Foltán László, a Vízivándor Program vezetője azt ismertette, hogy már hat vízitúra-útvonalat jegyeznek az országban, amelyeken idén mintegy 3500 gyermek száll vízre. Céljuk, hogy mindazok sportolóvá váljanak, akik a túrákon beleszeretnek a sportba – mondta.

Fotó: Ádám János

Felemelő érzés volt

Mozgi Milán a Vizisport Klub Tokaj tagjaként szerzett ifjúsági olimpiai ezüstérmes, majd Győrbe igazolt és Graboplast VSE színeiben lett kétszeres felnőtt Európa-bajnoki aranyérmes. A mindössze húsz esztendős kajakost – megnyitó beszédében – külön köszöntötte Orbán Viktor, akinek gesztusát a kiváló versenyző ezekkel a szavakkal kommentálta:

– Ennél nagyobb megtiszteltetés nem érhetett engem a Tokaji Vizitúra Központ avatóünnepségén. A miniszterelnök úr nagy tömeg előtti személyes gratulációja számomra megható gesztus volt és persze annak a munkának az elismerése, amelyet egykori klubomban végeznek.

Simon Lászlóról nevezik el

A csütörtöki ceremóniára szóló meghívókban az szerepelt, hogy a Bodrog-parti objektumot Simon Lászlóról, a Vizisport Klub Tokaj egykori elnök-vezetőedzőjéről nevezik el, a beszédekben viszont ez nem hangzott el. Magyarázattal Posta György, Tokaj polgármestere szolgált:

– A nyáron külön ünnepséget tartunk majd és akkor lesz a keresztelő is. Ebben egyeztünk meg Schmidt Gáborral, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökével.

A központban ott volt Simon László özvegye, aki ezt mondta az Észak-Magyarországnak:

– Az önkormányzat januárban azzal keresett meg, járuljak hozzá, hogy a bázist a volt férjemről nevezzék el. Boldogan mondtam igent, felemelő érzés, hogy Laci, aki élt-halt a vízisportért, és a tokaji kajak-kenuért, neve így is fennmarad.

Fotó: Ádám János

Nagy vendégsereg volt

A vízibázis megnyitójára népes vendégsereg gyűjt össze. Az időjárás a kegyeibe fogadta az eseményt, nem esett az eső.

Orbán Viktor miniszterelnökön kívül jelen volt az eseményen, Szabó Tünde országgyűlési képviselő, a sportért felelős államtitkár, Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos, Koncz Ferenc, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Posta György, Tokaj polgármestere, továbbá a megye számos parlamenti képviselője és polgármestere is. Köztük volt Kriza Ákos, Miskolc első embere is.

Az objektumról

A Tokaji Vízitúra Központ a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és Tokaj városának tulajdonában van. A tervek elkészítéséhez két esztendeje fogtak hozzá, kivitelezése egy éve kezdődött. A mintegy négyezer méter alapterületű kiképzőbázisban csónakház, közösségi helység, és szociális helységek kaptak helyet. A bázis közvetlenül a Bodrog partján helyezkedik el, Tokaj Bodrogkeresztúr felé eső oldalán. A teljes bekerülési összeg 398 millió forint volt, a pénzt pályázati úton, uniós forrásból és a kormány hozzájárulásával teremtették elő a Felső-Tisza Vízi Turizmusának Komplex Fejlesztése elnevezésű projekt keretében.

A régi bázis nem használják

A Vizisport Klub Tokaj egykori bázisát, amely ugyancsak a Bodrog partján volt, közel a belvároshoz, már nem használják a klub tagjai. Elavult, eljárt felette az idő… Az évtizedekig funkcionált csónakház falán márvány emléktábla hirdeti Simon László nevét. A klub egykori, nagy tekintélynek és népszerűségnek örvendő első embere elévülhetetlen érdemeket szerzett ebben a műfajban, erről is szó volt azon a baráti beszélgetésen, amelyet a jelenlévők az ünnepséget követően folytattak.

A klub tulajdonában van

Tokaj kajak-kenu sportját jól ismerők tudják, hogy a klub tulajdonában van a Tisza parton, a strand közvetlen tőszomszédságában lévő emeletes faház is. Ebben vendégszobák találhatok, így az objektum edzőtáborozásra is alkalmas, de rossz állapotban van, teljes generálozásra szorul. Az épület sorsáról, felújításáról, hasznosításáról, vagy esetleges értékesítéséről a vízisport klub dönt majd.

Ez az objektum mintegy két kilométerre található a most felavatott központtól.

Nemes gesztus volt

Az avatóünnepség végén szívet-lelket melengető pillanatok történtek. A vendégek, élén Orbán Viktor miniszterelnökkel, a Bodrog-parti stégre sétáltak és fogadták a kajak-kenus gyerekeket és szakvezetőiket, akik között ott volt Krecz Tamás, a Vízisport Klub Tokaj elnöke, Simon László utóda is. A miniszterelnök elbeszélgetett sportolókkal, majd Kammerer Zoltán többszörös olimpiai-, világ- és Európa-bajnok kajakozóval „munkához” látott, az egyik hajót személyesen vitték be a most felavatott csónakházba.

