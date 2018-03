ORB élmezőny: körforgás

A szurkolóknak újra kell tanulni a párosok nevét a szezonnyitó Credobus Eger Rallye előtt. Az élmezőnyben ugyanis hatalmas változások történtek, szinte nem maradt olyan egység, amely együtt folytatná a tavalyi esztendő után. A címvédő Herczig Norbert az Európa-bajnokságon indul, méghozzá Kazár Miklós tavalyi navigátorával, Ferencz Ramónnal.

Skodára váltott

A korábbi négyszeres magyar bajnoknál is minden megváltozott: csupán a kesztyűjét és cipőjét hozza át a tavalyi szezonról. Kazár egy R5-ös Skoda Fabiával, valamint Tóth Zsolt navigátorral folytatja a pályafutását. Emellett a megváltozott szervizháttér, a csapat is a megújulást támasztja alá.

– Lezártam a fordos időszakot, hiszen mostantól egy R5-ös Skoda Fabiával versenyzem majd. Megtaláltam az új navigátoromat is, akivel biztos, hogy jó párost fogunk alkotni – fogalmazott Kazár Miklós. – Az eddig elvégzett közös munka nagyon biztató, ráadásul az új autónk fejlesztése is folyamatosan zajlik. Túl vagyunk az első teszten is, és úgy érzem, a szezon kezdetére tökéletesen belakom majd a Skodát. Az állóképességemmel nem lesz gond, hiszen több napot töltöttem el Grúziában, ahol az ottani hegyekben motoros szánnal készültem az idei megmérettetésekre. Ez a program nemcsak a raliban, hanem a quadban is a segítségemre lehet, hiszen visszatérek a négykerekű motorok világába is. Ez az év mindenképpen izgalmas lesz, nagyon motivált vagyok, remélem, minden szinten megállom majd a helyem.

Eredményes „teszt”

A tavalyi ezüstérmes Hadik András bajnok navigátorral az oldalán áll be a csatasorba. Az R5-ös Ford Fiesta megmaradt, Igor Bacigállal pedig már a tűzkeresztségen is átestek. Az elmúlt hétvégén az osztrák Rebanland Rallye-n teszteltek, ahol abszolútban az előkelő negyedik helyen zártak.

– Pontosan a hazai nyitány miatt nem forszíroztuk Ausztriában a dolgokat, kimondottan tesztjelleggel álltunk rajthoz – árulta el Hadik András. – Arra is jó volt a múlt hétvége, hogy az új navigátorommal valamelyest összeszokjunk. Van még egy-két dolog, amit csiszolni kell, de bízom benne, hogy az autóban minél hamarabb tökéletesen fog működni kettőnk kapcsolata. Nagy kérdés, hogy Egerben milyen körülmények várnak ránk. Sok időnk nincs, az autót a vizes viszonyok miatt szinte teljesen szét kellett kapni. A fiúk átvizsgálják, összerakják, aztán irány Heves. Egy hamisítatlan egri szezonnyitó vár ránk. Komoly mezőnnyel, nagyszerű riválisokkal.

