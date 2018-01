Operátortól a mérnökig

A KSH friss adatai alapján 2017 második negyedévében hat százalék alá, 5,5-re csökkent a munkanélküliségi ráta, miközben a foglalkoztatás 61,3 százalékra emelkedett. Az adatok azért is nagyon szépek, mert a közfoglalkoztatottak száma jelentősen – ötezerrel – csökkent tavaly a 2016-os évhez képest, és a HR-szakemberek szerint csak az nem talál magának munkát ma megyénkben, aki valamilyen akadályozó tényező miatt nem képes dolgozni, vagy nem akar. Jelenleg több száz álláshirdetés közül lehet választani, az építőipar kivételével minden szegmensből és minden végzettséggel, miközben az sem ritka, hogy a dolgozók váltanak egyik helyről a másikra.

Minden szakmában

Az álláshirdetéseket böngészve a legtöbbet operátori, mérnöki és területi képviselői állásokkal találkozni, de szinte minden típusú és végzettséget megkövetelő ajánlatot láttunk. A legnagyobb álláshirdető portálokon a megyére szűkítve a keresést háromszáz körüli ajánlattal találkozhatunk, amely valóban a megyében kínál állást – sok hirdetést raknak a borsodi szűrésbe úgy, hogy Dunántúli vagy külföldi állásajánlatot takar.

A közelmúltban tartottunk kerekasztal-beszélgetést lapunk szerkesztőségében a munkaerőpiaci helyzetről, amelyen a meghívott munkaerő-közvetítők és cégek HR-munkatársai egyetértettek abban, hogy több ezer ember hiányzik a megye munkaerőpiacáról, és hogy aki ma dolgozni akar, az tud is – még ha nem is álmai állását találja meg azonnal.

A szakemberek abban is egyetértettek, hogy a nagy fordulat több okból tevődik össze és ennek csak egy kis része a közfoglalkoztatás, emellett a javuló munkaerőpiaci helyzet, a több munkahely és a megye lakosságszámának csökkenése is közrejátszik.

– Az év végére leül a munkaerőpiac, ilyenkor mindenki az ünnepekre készül, kevesebben jelentkeznek az állásokra is. Ez is az oka, hogy hónapok óta ugyanazokat az állásokat látni a hirdetésekben amellett, hogy embert találni is nehéz – mondja Polonkainé Valcsev Ivanov Éva, az Active HR Consulting Bt. ügyvezetője. Hozzátette: februárban fog újra felpörögni a munkaerőpiac, és megjelennek az építőipari szakmák hirdetései is, amelyek most egyedüliként hiányoznak a szegmensek közül.

A KSH legfrissebb, 2017 második negyedévi megyei adatai alapján a rendszerváltozás óta nem látott, 5,5 százalékra csökkent Borsodban a munkanélküliségi ráta. Közfoglalkoztatásban a megyénkben 2013-ban 23 201, 2014-ben 29 540, 2015-ben 37 255, 2016-ban 38 035, míg 2017-ben 33 426-an dolgoztak – a csökkenésről Demeter Ervin megyei kormánymegbízott korábban azt nyilatkozta: jelzi a sikert a munkaerőpiacra segítés terén. A foglalkoztatási ráta 2008 és 2012 között folyamatosan 47 százalékon állt, majd 51, 54 és 58 százalék fölé emelkedett, 2016-ban pedig meghaladta a 61 százalékot.

Négy százalék alatt

A 2017. szeptember–novemberi időszakban a munkanélküliek országos átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 30 ezer fővel 178 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal, 3,8 százalékra csökkent – tájékoztatott a KSH. Ezzel sikerült négy százalék alá szorítani a munkanélküliséget. A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 450 ezer fő volt, 36 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 68,8 százalékra emelkedett. Megyénk 2017 I. negyedévében hat megyénél is jobb munkanélküliségi mutatóval rendelkezett, a II. negyedévre pedig újabb megyét előzött be.

– Horváth Imre –

