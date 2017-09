Önzetlen „Ezüst Szirmok”

Miskolc - Nemcsak írunk róla, hanem mi magunk is felajánlottunk tan­szereket a kórházi tagiskola számára. Az Észak-Magyarország munkatársai is átérzik azoknak a gyerekeknek a helyzetét, akik több hónapot a kórházban töltenek. Ezért mi is gyűjtési akciót szerveztünk, hogy gondtalan legyen a hosszú...

Tovább a cikkhez