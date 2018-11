Öntözzünk, vagy már ne?

Ilyentájt, november közepén már nem nagyon szokta javasolni egyetlen szakember sem, hogy öntözzük növényeinket, hiszen az éjszakai – esetenként már nappali is – fagyok így komoly gondot okozhatnának. Sőt, igazából ilyenkor már nem is igen van mit öntözni.

Idén azonban a meleg ősznek és télelőnek köszönhetően még nem minden növény került vegetatív állapotba. Mivel kiadós esőt az elmúlt hónapokban alig-alig láttunk – vagy legalább is csak kisebb területein a megyének –, így nem biztos, hogy a locsoló is eltehető már a kamrába, még ha a slagot már le is szereltük, és téliesítettük a kerti csapot.

Olvasóink visszajelzései alapján például az ősszel ültetett fákban, növényekben még „van élet”, nincsenek vegetatív állapotban, így rájuk fér még reggelenként némi víz, hogy ne szárazon kerüljenek a „tél alá”. Sokan panaszkodtak rá, hogy a nyári meleg, a forró levegő idén nagyon megviselte az áfonyát, a növények ledobták a leveleiket, elszáradtak, és mostanra tértek magukhoz, így nem merik abbahagyni az öntözésüket.

Ha barnul, mindenképp

Visszatérő őszi, tél eleji probléma az örökzöldek, elsősorban a tujafélék barnulása, ami ilyenkor már kórokozót nem igen jelez, inkább a víz és a tápanyagok hiányát, tehát érdemes locsolni őket.

Konkoly Andrea dísznövénykertész, a Dr. Park tulajdonosa több érdeklődő kérdést is kapott a tuják barnulása, száradása kapcsán. Megosztotta velünk tanácsait, mi is okozhat ilyenkor problémát és mire érdemes figyelni.

A tujafélék gyökérzónája kicsi, csak cirka 30 centiméter. Amikor ez alá megy a nedvesség – ami a mai magyar klímában előfordul –, elkezd legyengülni a növény, ekkor pedig megtámadják a gombák.

– Majd így ősszel, mikor vége a vegetációnak, látványosan bebarnul, ezért kellene minden héten meglocsolni, mikor nincs eső. Augusztusban fel szoktuk erősíteni az olcsó, de nagyon jó műtrágyával, a keserűsóval. Aki nem tette, még megteheti, de a hatása már csak tavasszal fog látszani. Egy evőkanállal elég belőle, alászórva és belocsolva, vagy 10 liter vízben feloldva, és úgy belocsolva használható – javasolja a szakember.

