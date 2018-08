Önmaguk megismerése és Isten felé fordulás a tornabarakonyi ikonfestőtáborban

A szervező Barakonyi Patakvölgy Egyesület és a tábor művészeti vezetője, Laczkó Anita szerint is a helyszín, a környezet tökéletes: a település zsákfalu, nyugodtsága, zártsága, vallása miatt alkalmas az elmélkedésre, lelki odafigyelésre és imára, ami az ikonfestéshez nélkülözhetetlen.

Tanulás, tanítás



Idén tehát már negyedik alkalommal rendezték meg július végén a tábort, ahol most is igyekeztek a megfelelő hangulatot megteremteni ahhoz, hogy az egy hét alatt minden résztvevő elkészülhessen a saját ikonjával. A folyton égő mécses, a háttérben szóló bizánci zene megidézi a korabeli kolostorok hangulatát, a hajdanvolt iskolában pedig a tábor ideje alatt ismét jelen van a tanulás és a tanítás. A résztvevők azt mondják, a gyönyörű táj, az igazi csend segíti őket, hogy évről évre közösségé formálódjanak, hogy alkossanak tehetségükkel és az ima erejével. Önmaguk megismerése, a nehézségek leküzdése, Isten felé fordulás – ezeket jelenti számukra a táborban eltöltött idő. A szervezők köszönetet mondtak dr. Szilágyi Ferenc polgármesternek is a segítségért.

A szervezési előkészületeknél nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az eredeti bizánci festési technikát ismertessék meg a résztvevőkkel. Csak természetes alapanyagokat használnak a deszkák készítésétől kezdve a végső lakkozásig. A műveletsorba a csiszolással vonták be a tanulókat. A krétarajzolás és az aláfestések munkafázis után kezdődhetett az alapszínfelvitel és a részletes kidolgozás. A festékanyag pigment volt, amit saját készítésű tojásemulzióval elegyítettek. Az aranyozás és a lakkozás után, az utolsó napon az elkészült ikonok megáldásra kerültek.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA