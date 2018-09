Önmagában a bor nem elég

A hagyományos nedűk és az újfajta nyugati mintára készített borok mellett hegyek, erdők, tavak, folyók, gasztronómiai és kulturális ínyencségek vonzották a kikapcsolódni vágyókat a történelmi borvidék több településére. A térségbe csillagtúraszerűen látogató lengyelek mellett a belföldi vendégek körében is igen népszerű vidék ez, a SZÉP-kártyák forgalomnövelő hatását is érzékelték a fogadókban.

Pár napra jönnek

– Előremutató, hogy az idősebbek mellett a nagyvárosi fiatalok is kezdik felfedezni ezt a gyönyörű vidéket. Az ifjabbakból álló társaságok, azokat a szállásokat részesítették előnyben, melyek egész napos programot is kínáltak vendégeiknek. Különböző túrákra, zenei és gasztronómiai programokra, pincelátogatásra vitték az erre fogékony látogatókat – sorolta Bágyi Péter, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének Északi Régiójának régióvezetője, akitől azt is megtudtuk, átlagosan továbbra is csak pár napot, legfeljebb 3-4 éjszakát töltenek Tokajban és környékén a turisták.

Minőségi szolgáltatást

A szakember szerint jó az irány, továbbra is ezen az úton kell haladni. Önmagában a világhírű bor nem elég, ám a könnyed és színvonalas rendezvényekkel, túrákkal együtt páratlanul szép élményt kínál ez a vidék a felüdülni vágyóknak. Az idegenforgalmi szakember azt is kifejtette, hogy reményei szerint pályázati forrásból, számos szállás megújulhat a közeljövőben.

– Igénylik a minőségi szolgáltatásokat az idelátogatók. Az exkluzív környezet kedvelői Tarcalon szoktak pihenni, itt található ugyanis Észak-Magyarország egyetlen 5 csillagos szállodája. Bodrogkisfalud borászata fellendült, a pincék illeszkednek a tájhoz. A nyári programkavalkád után, indulnak a bodrogkeresztúri esték, melyek eredetileg a helyiek szórakoztatását szolgálták, ám ma már a turistákat is csalogatják ezek az események, illetve rengeteg amerikai érkezik ide a csodarabbi sírjához. Erdőbényébe is népes közönséget vonzanak a borvacsorák és végre Tokaj is kezd felzárkózni és eleget tenni a modern gasztronómiai követelményeknek. A Fő téren például külsejében klasszikus, a történelmi belvároshoz illeszkedő, ám minden ízében 21. századi kávéház nyitotta meg kapuit – sorolta az ígéretes fejleményeket Bágyi Péter.

ÉM-JA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA