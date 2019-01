Önkényesen foglalók hada Miskolc peremén

A külvárosi részeken lévő elhagyott portákon nem csak kóbor vadállatok, például a vaddisznók verhetnek tanyát, hanem lecsúszott elemek is portyázhatnak. Akár Perecesen, Lyukóban, a Vargahegyen, vagy a belvároshoz közeli Közdomb vagy Forrásvölgy utcák közelében van földünk, gazdasági épületünk, célszerű gyakran meggyőződnünk róla, minden rendben van-e, mert a gazdátlanul álló ingatlanok vonzzák az illetéktelen behatolókat.

Elfoglalták a házát

Egyik olvasónk arról értesült telek szomszédaitól, hogy elhunyt szülei víkendházába önkényesen beköltöztek idegenek.

„A főutcától nagyjából fél óra sétával elérhető a föld, melyet örököltem, de a múlt évben alig foglalkoztam vele, csak a füvet nyírattam le, hogy meg ne büntessenek, de a jövőben szeretném ott megtermelni a konyhakerti növényeket és a gyümölcsöt is. Sokkoló képeket kaptam e-mailben, melyeken az látszik, hogy feltörték a házat, ellopták a pinceajtót, a kályhát és az ablakokról is eltűntek a fémrácsok. Az egyik közeli tanya tulajdonosa azt állítja, esténként fény szűrődik ki az épületből, lakik ott valaki” – panaszolta kétségbeesett olvasónk, aki fél, nem tudja, ki vagy kik élnek házában, és attól tart, hiába szólítja fel a haramiákat, nem fognak odébb állni.

Legyen óvatos!

„Akár életerős fiatal férfi, akár nő vagy idős ember a tulajdonos, semmiképp sem tanácsolom, hogy önbíráskodjon és egyedül akarja megoldani a helyzetet. Ha valóban lakik ott valaki az engedélye nélkül, akkor az illető jogellenesen tartózkodik ott, tehát jogcím nélküli ingatlanhasználóról, jogellenes magatartásról van szó. Fel kell szólítani az illetőt, hogy távozzon” – hangsúlyozta Bérczes Tamás ügyvéd, aki szerint célszerű a rendőrség vagy az önkormányzati rendészet segítségét kérni.

„Legyen óvatos, nem tudhatja, hányan tartózkodnak a házában, van-e náluk bot, kés, fegyver vagy hamis kutya. Az állampolgár, akit ilyen sérelem ér, kérhet a hatóságtól segítséget. A rendőrség kikérdezi a jelenlévőket, jegyzőkönyvet vesz fel és szakszerűen tisztázza a helyzetet. Nem javaslom a tulajdonosnak, hogy egyedül menjen oda, fogja meg a betolakodó grabancát és dobja ki, mert a tettlegesség könnyen tragédiába torkollhat. Ha a rendőri intézkedés ellenére visszatérnek, akkor birtokvédelmi eljárást is lehet kezdeményezni, de emellett újra és újra hívni kell a rendőrt, önbíráskodni nem érdemes” – javasolta a jogász.

Nem szabad elhanyagolni ingatlanainkat, a gazdátlannak tűnő házat szétlophatják. Elvihetik a cserepet, a nyílászárókat, a parkettát, a téglát és a fémet, de ha „csak” beköltöznek, akkor is mérhetetlenül nagy károkat okozhatnak, olyan esetben is képesek fűteni, ha nincs kályha vagy tüzet rakni a padlón, a szoba közepén.

Rendészek és mezőőrök

Kovács László Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatója érdeklődésünkre kifejtette, hogy a 06-80/460-046-os számon a rendészet segítségét is kérhetik az érintettek.

„Kollégáink a peremterületeken is járőröznek és a mezőőrök is igyekeznek szemmel tartani a telkes övezeteket. Komoly, digitális helymeghatározó programunk is van, pillanatokon belül bemérjük, milyen helyrajzi számon tartózkodunk és a könnyen kezelhető adatbázist is elérjük, így hamar meghatározzuk, ki a kérdéses külterületi ingatlan tulajdonosa” – avatott be minket a részletekbe a rendészeti vezető.

„Ha erőszakkal hatoltak be az ingatlanba, például kifeszítették az ajtót, akkor ez már túlmutat a szabálysértésen és bűncselekményről van szó, de csak akkor lesz ebből eljárás, ha a károsult bejelentést és feljelentést tesz” – sorolta Janasóczki Attila a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője, aki azt is hozzátette, az állagmegóvás a tulajdonos kötelessége és még ilyenkor, télen is illik a szemünket az ingatlanunkon tartani. Amennyiben illetéktelenek vertek tanyát a telkünkön, kérhetünk segítséget a rendőrségtől.

A hideg időjárás és a kilakoltatási moratórium idején sem köteles senki eltűrni, hogy hétvégi házát elfoglalják. Duberné Dunaveczki Éva szociális szakember szerint a hajléktalanszállók és a melegedők képesek ellátni a rászorulókat.

„Nem szabad a bűnelkövetőket összemosni a hajléktalanokkal. A fedél nélkül élő szerencsétlen sorsú emberek nem törnek be sehová, nem foglalnak el önkényesen semmit, képtelenek ilyesmire, gyakran tehetetlenebbek, gyámoltalanabbak bárkinél, ezért is szorulnak ellátásra és segítségre” – emeli ki a szakember, aki szerint ilyenkor a rendőrséget kell riasztani.

