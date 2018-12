Önkéntesek kezdeményezésére valósult meg a miskolci koncert

A város gyepmesteri telepének lakói fölött gyámkodó társaság harmadik alkalommal rendez a nemes ügy érdekében gitárestet. Az akusztikus koncert helyszínéül, most az Otthonkára esett a választásuk, ahol Gurszki Máté, majd Temesi Ádám a The Ever Approaching End zenekar frontembere csapott a húrok közé. Hozzá csatlakozott Németh Attila dinamikus játéka, akivel ketten a Bipoläris együttest alkotják. Végül Stefán Tamás gazdagította a zenei élményt.

– Idén nagy segítség volt számunkra, hogy Berkes Beáta és Nyilasi Ágnes teljesen átvették tőlünk a szervezési feladatokat. A zenészeket Bea verbuválta össze, bár néhányukat már ismertük korábbról. Az Otthonka tulajdonosaival most ismerkedtünk össze, de kiderült, hogy nagyon szeretik az állatokat, ezért szívesen láttak bennünket – összegezte Papp Vanda, az alapítvány elnöke.

Sok új ember jött el

– A koncertet ingyenes rendezvényként hirdettük meg, de kitettünk egy gyűjtőládát, ahová mindenki akkora összeget tehetett be, amennyit gondolt és tárgyi adományokat is szívesen fogadtunk. Nagyrészt személyes ismeretségi körünkön keresztül és a Facebookon tudtunk toborozni. Mivel én kutyakozmetikus vagyok, minden vendégemet buzdítottam, hogy jöjjön el. Sokan még a fővárosból is csatlakoztak hozzánk, azért, hogy egy hangulatos estét tölthessünk el az állatbarátokkal és az önkénteseinkkel. Ezeken az alkalmakon mindig sok új embert ismerünk meg és többen érdeklődnek az iránt, hogy mikor van a Miskolci Állategészségügyi Telepen sétáltatási lehetőség. Lelkes önkéntes is csatlakozott már hozzánk így, másnak pedig az örökbefogadáshoz jött meg a kedve – tette hozzá.

A koncerten Török Annamáriával, az egyik új önkéntessel is találkoztunk, akit motivációjáról faggattuk.

– Nekem is befogadott kutyusom van, Boldizsár és rajta keresztül kapcsolódtam először az alapítványhoz. Egy-két hónapja kezdett el érdekelni az önkénteskedés, illetve az adományozás. A kóbor állatok nem tehetnek róla, hogy ilyen nehéz sors jutott nekik, hanem ez az emberi hanyagság következménye. Azért kerül ennyi kutya az utcára, mert a gazdák nem ivartalaníttatnak. A legfontosabb, hogy ezek az elhagyatott házi kedvencek minél hamarabb szerető családhoz kerüljenek és jó érzés ebben közreműködni. Mi az alapítvány holdudvaraként, olyan apróságokkal tudjuk segíteni a tagokat, amire nekik már munkájuk mellett nem marad idejük, energiájuk. Legutóbb például karácsonyi díszeket szerkesztettem egy akciónkhoz, vagy az online felületek kezelésébe kapcsolódunk be. A rendezvényeiken a jelenlétemmel, a nyílt napokon pedig sétáltatással támogatom őket. A következő ilyen nyitott alkalom december 29-én lesz, de addig is tésztát, tápot, rizst, illetve minden felesleges pokrócot és ágyneműhuzatot szívesen fogadnak a telep munkatársai – foglalta össze Annamária.

ÉM-DA

