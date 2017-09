Ön autókereskedő? 2000 használt autóból álló kínálatunk jól szemlélteti az online aukciós értékesítés előnyeit

A sikeres kereskedő egyik jellemzője, hogy alkalmazkodik az aktuális trendekhez. Az online kereskedelem térnyerése ellenére a mai napig rengetegen ódzkodnak az internet adásvételekbe történő bevonásától, ezzel pedig komoly hátrányba kerülnek vetélytársaikkal szemben és számos potenciális üzleti lehetőségtől esnek el. Sokan azért tartózkodnak a digitális kereskedelmi formáktól, mert az indirektebb jellegű közeg miatt nem igazán bíznak a közvetítőkben, bizonytalannak érzik a kifizetéseket, túlbonyolított és komoly időbefektetést igénylő ügymenetre számítanak, esetleg a nehezen átlátható, rosszul optimalizált weboldalakkal kapcsolatos kellemetlen tapasztalok tántorítják el őket ezektől a kedvező lehetőségektől.

A Cars on the Web használt és új autók és haszongépjárművek kereskedelmével foglalkozó, viszonteladóknak szóló online aukciós felület, amelynek célja a leginkább költséghatékony üzletek biztosítása az ügyfelek számára, legyen szó akár vevőkről, akár eladókról.

A cég 2004-ben alakult Belgiumban és már azt az évet is sikeres eladásokkal zárta. A következő évben komoly terjeszkedési folyamat indult meg, amelynek keretében Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Hollandiában is nyíltak helyi irodák. Miután 2014-ben sikeresen eladták 30 000. autójukat, a lengyel autópiacon is megjelentek lokális képviseletükkel. Sikerük kulcsa az átláthatóságon és megbízhatóságon alapuló üzletpolitika, az évek alatt folyamatosan optimalizált ügyviteli folyamat, illetve az aukciós eladásoknak köszönhető, mindenki számára kiegészítő árak. Oldalukon 30 000 partner láthatja az eladók értékesítésre váró járműveit a világ 50 országából.

A Cars on the Web munkatársai arra törekszenek, hogy ügyfeleik számára minden a lehető legegyszerűbb és legáttekinthetőbb legyen. A cél a költséghatékonyság, ezért oldalukon a regisztráció, a kapcsolatfelvétel és a licitálás is ingyenes, az egyes aukcióknál pedig minden költség fel van tüntetve. El is állhat az üzlettől, ha mégsem megfelelő az ügyfél számára. Csak azután kell fizetnie, hogy már biztosan megvásárolt egy járművet. Ügyviteli folyamatuk során a cég dolgozói intézik a papírmunkát és az adminisztrációt, a kommunikáció pedig a partner anyanyelvén történik. Adatbázisukban akár kétezer jármű is szerepelhet és mindről részletes leírást biztosítanak, az ügyfél saját fiókjában pedig nyomon követheti az eddigi ajánlatait, üzleteit, illetve az ajánlott aukciókat és kedvenc járműveit. Szolgáltatásaik közé tartozik a megvásárolt autók szállításának ügyintézése is. A licitálásban és árképzésben is segítséget nyújt a cég: saját szakembereik mellett külső felek bevonását is megszervezhetik. Az egyszerűség kedvéért egyetlen ügyintézővel kell tárgyalni a különböző adminisztrációs és kereskedelmi folyamatok során.

Oldaluk és aukciós rendszerük tervezése során az áttekinthetőségre és egyszerűségre helyezték a hangsúlyt, hogy azokat minél kényelmesebbé tegyék a vásárlók és az eladók számára. Számos keresési opciót biztosítanak, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő járműveket és az aukcióknál is számos lehetőséget biztosítanak, hogy az eladó a lehető legjobb áron és leginkább megfelelő módon tudja értékesíteni járműveit. A különböző beállításai, keresési és aukciós lehetőségek kapcsán az oldal számos nyelven biztosít segítséget leírások és videók formájában.

