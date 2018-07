Olyat gyártanak majd Miskolcon, mint sehol az országban

Utak, kerékpársáv, járdák, közvilágítás, buszmegállók, gyalogátkelőhelyek, csapadékvíz-elvezetési rendszer, mederrendezés, buszforduló és vízelvezető árok is épült, épül másfél milliárd forint értékben a Déli Ipari Parkban és az azzal szemben kijelölt 1200 hektáros ipari területen. A részletekről csütörtökön tájékoztattak, miközben bemutatták a frissen felépült ötezer négyzetméteres gyártócsarnokát a Spinto Hungary Kft.-nek, amelyben olyan, akár hatvan tonnás szerszámokat is gyártanak majd, amelyet eddig Magyarországon egyetlen cég sem tudott előállítani. A modern gyárépületben folyó termelés akár generátora is lehet autógyártásban érdekelt beruházók Miskolcra vagy a megyébe érkezésének, hiszen hazánkban hiánypótló gyártás indul be.

ÉM-HI

