„Rendkívül jó hír, hogy az a tárgyalássorozat, amit a Jabillal és az Infogrouppal folytattunk, meghozta az eredményét, és a tiszaújvárosiak és a környéken élők számára is biztos jövőkép körvonalazódik ezáltal” – hangsúlyozta Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, amikor letették az alapkövét annak a 3,5 milliárd forint értékű beruházásnak, amelynek eredményeként korszerű logisztikai központja lesz hamarosan a Jabilnak.

Ez egy nagyon komoly siker, és ezt is közösen értük el…” Bráz György

Tiszaújváros önkormányzata tisztában van azzal, hogy – és elődeitől is ezt látta – vigyázni kell a város gazdaságára. „Mert ezt a várost a gazdaság, az ipar hozta létre, és mindenkor előtérben kell lennie annak, hogy a gazdaság fejleszthető legyen és a fejlődés fenntartható legyen – mondta a polgármester.

– Mi úgy fogalmaztuk meg a céljainkat, hogy olyan várost szeretnénk, ami élhető, versenyképes és fenntartható. Az ilyen beruházások pedig ezt szolgálják…”

Van még öt hektár

Bráz György hangsúlyozta: az idő igazolta, hogy az ipari park létrehozása helyes volt annak idején. Ma ott tartanak, hogy minden közművesített telket értékesítettek a Tiszaújvárosi Ipari Parkban. Van még egy 5 hektáros terület, amelyet még közművesítenek és ott is ipari létesítmények fognak épülni. Tiszaújváros szempontjából amúgy két jó hírt is közölt Bráz György polgármester Tiszaújváros Önkormányzata Képviselőtestületének legutóbbi ülésén napirend előtti felszólalásában. Az egyik az előbb említett Jabil–Info­group közös projekt volt.

Komoly siker

„Önkormányzatunk a kezdetektől fogva azon gondolkodott és dolgozott, hogy a hagyományos vegyipar mellett hogyan lehetne másfajta ipart telepíteni Tiszaújvárosba. Azért hoztuk létre az ipari parkunkat, hogy ezt elősegítsük. Tehát ez a fejlesztés is egy nagyon komoly siker, és ezt is közösen értük el. Köszönetemet fejezem ki a testületnek, hiszen önkormányzati c­égünk, a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában volt az a terület, amit erre a célra értékesítettünk. Az, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is részt vesz az alapkőletételen – azt hiszem –, óriási elismerése azoknak a törekvéseknek, amelyeket az elmúlt évtizedekben, de mondhatom, hogy a kezdetektől fogva képviselt a város vezetése.”

A Mol beruházása

Bráz György beszélt arról is, hogy története legjelentősebb értékű beruházására készül Tiszaújvárosban a Mol, miután az Európai Bizottság jóváhagyta a beruházáshoz nyújtott 131 millió eurós állami támogatást. Az új gyár évente 200 ezer tonna propilén-oxidot termel majd. A beruházás tervezett időtartama 2017–2021, vagyis az üzem várhatóan 2021-re épül meg. A térség fejlődésére kedvező, például munkahelyteremtő hatását az Európai Bizottság is hangsúlyozta az állami támogatást engedélyező döntése indoklásában. A beruházás összértéke 271 milliárd forint.

„Megtettük a dolgunkat…”

„Azt gondolom, hogy ez közös sikerünk” – mondta Bráz György polgármester a testületi ülésen. – „Nyilvánvaló, hogy a Molnak megvoltak a szándékai, hogy miért indítja ezt a projektet. Mi erről a testülettel többször is beszélgettünk, és erre vonatkozó döntéseket is hoztunk. Én köszönöm a képviselő-testület minden tagjának, hogy döntésével hozzájárult ahhoz, hogy mi itt megtettük a dolgunkat ebben a fontos ügyben. Persze a legnehezebb feladat még most következik, mert ezt meg is kell valósítani. Ugyanakkor problémákat is vet fel a város életében, gondolok itt a lakhatásra, a kereskedelemre, a szolgáltatásokra, a vendéglátásra, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy észszerű határokon belül mi is elősegítsük ennek a beruházásnak a megvalósítását.”

– Szaniszló Bálint –

