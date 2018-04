Olyan megható…

– írta a Ripost.

Nem adják fel a migránskvóták keresztülvitelét. Soros Alex már korábban átvette a magyar ügyek irányítását, de most ismét személyesen érkezik Pestre. Elválaszthatatlanul ott van mellette legjobb barátja, Maxwell Osborne.

Ő is beleszól a magyar politikába.A megsemmisítő választási vereség után az elsődleges cél az ellenzék feltámasztása és csatasorba állítása. A Soros-klán ennek rendel alá most mindent