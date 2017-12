„Olyan jó, amikor karácsonykor együtt van a család! És Enese néni!”

A gyerekek ölelgették a plüssállatokat, felhúzták a zenélő zsiráfot, és rögtön ki akarták bontani az összes dobozt, amelyek játékokat rejtettek. Olvasóink talán nem is sejtik, hogy mekkora örömöt szereznek a gyerekeknek, amikor játékokat ajánlanak fel karácsonyi Segítünk! akciónk keretében. Csak mi vagyunk olyan szerencsés helyzetben, hogy láthatjuk kerekre nyílt szemüket, mosolygós, boldog arcukat, és halljuk, ahogy azt mondják: „de szép, pont ilyet akartam!”

Bár idei Segítünk! akciónk kicsit rendhagyó módon alakult, de szerencsére a legjobb helyre kerültek az olvasóink által felajánlott ajándékok. Mint arról többször írtunk, karácsonyi akciónkkal a miskolci Szilvás Utcai Tagóvoda hátrányos helyzetű gyermekeit támogattuk. Ők azonban az Elmű-Émásztól olyan sok ajándékot kaptak, hogy a tag­óvoda-vezető felajánlotta az olvasóink segítségével összegyűjtött játékokat egy másik, hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő intézménynek.

A Cinege csoportban

Így december 20-án sok-sok meglepetéssel érkeztünk a Nyitott Ajtó Baptista Óvoda karácsonyi ünnepségére. Igazi meglepetést szereztünk, hiszen senki nem tudta előre, hogy az idén gazdagabb lesz az óvoda ünnepe, mint azt gondolták.

A Cinege csoport karácsonyi ünnepségére csöppenünk be. Szól a zene, a szülők már bent ülnek a csoportszobában, izgatottan várják a gyerekek műsorát. Az apróságok jönnek is, mosolyogva, szemükkel édesanyjukat, nagy testvérüket keresik. Nézelődni azonban nem sokáig lehet, hiszen kezdődik a műsor. Először egy kislány és két kisfiú áll a szőnyeg közepére, és boldog karácsonyt kívánnak mindenkinek. „Itt a szép karácsony…” szólal meg a zene, a gyerekek pedig énekelnek, és közben mutatják, hogy szitál a hó, majd énekelnek még egy szép dalt Jézus Krisztusról: „te rád várunk megváltó” – csilingel a kicsik hangja.

A műsort a csoport két óvodapedagógusa, Csurja Istvánné és Czeglédiné Hajts Judit irányítja.

A dal végén mesejáték következik, a jószívű, kicsi fenyőfáról, aki megengedte, hogy ágai között megpihenjen a madárka. A gyerekek ügyesek, mindenki jól tudja a szerepét, a szülők pedig büszkén mosolyognak, csemetéjük produkciója a legszebb karácsonyi ajándék számukra.

„Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi angyalok” – csendül fel a következő dal, majd a jól ismert „Kiskarácsony, nagykarácsony…”

Papírból készült gyertyákkal állnak a legkisebbek a szőnyeg közepére, és mindannyian együtt éneklik: „Ég a gyertya, ég…”

Végül vidáman kiáltják: „Boldog karácsonyt!” Saját készítésű, szépen becsomagolt ajándékot nyújtanak át a szüleiknek. Megható pillanatok. Az édesanyák dicsérgetik gyermeküket a bátor szereplésért és az ajándékért is.

A játékok körül

Beszélgetni azonban nincs idő, mert a gyerekek hivatalosak az Ifjúsági Házban rendezett ünnepségre, így egy másik csoport gyermekeivel beszélgetünk kicsit az ünnepről. De még mielőtt ez megtörténne, megcsodálják a sok ajándékot, amit hoztunk nekik. A plüssállatokat ölbe kapják, megbeszélik, hogy melyik rajzfilmből valók. Nagy sikert arat a puha Micimackó, amivel jól lehet majd aludni, és a felhúzhatós zsiráf, ami altatózenét csilingel. A fiúk az autókat szemelik ki maguknak, a lányok a babákat, és belekukkantanak a társasjátékok dobozaiba is, milyen jó lesz majd ezekkel játszani! Egy kisfiú a markolóautót fogja rögtön munkára, egy kislány pedig azon álmélkodik, hogy a baba­konyhában még mikrohullámú sütő is van. Egyszóval nagy az öröm. Az egyik kisfiú meg is jegyzi: „de jó, hogy karácsony van!”

Gyermekvágyak

– Nagyon várom már az ünnepet! – árulja el a 7 éves Horváth Erika is. – Azért jó a karácsony, mert játszhatok otthon a testvéreimmel. Sokan vagyunk, heten. A hároméves kistesómmal, Krisztiánnal szoktam játszani a macival és a pónival. Lesz karácsonyfánk is. Teszünk rá szaloncukrot meg díszeket. Az óvodában csináltunk sógyurmából díszeket, azt már hazavittem. Karácsonykor a Mikulás jön – állítja határozottan a kislány. Babát szeretnék tőle kapni, beszélős babát, ami azt mondja: „éhes vagyok, álmos vagyok.”

Nótár Raul is azt szereti a legjobban a karácsonyban, hogy otthon lehet a családjával és a barátaival egész nap. A mai napnak is örül, hiszen a karácsonyi ünnepség után hazaviszi az anyukája.

– Olyan jó, amikor karácsonykor együtt van a család! És Enese néni! – teszi hozzá a kisfiú. Kiderül, Emese néni az óvónénije, és igazából nincs náluk karácsonykor, csak Raul szeretné, ha egyszer meglátogatná.

– Karácsonykor karácsonyozunk – fogalmaz a kisfiú, aztán kifejti, mit is jelent ez pontosan. – Kölyökpezsgőt iszunk, van finom vacsora, süti, csoki és kakaós csiga. A karácsonyfát szépen feldíszítjük, és amikor megszólal a csengő, akkor már ott vannak az ajándékok.

A legjobban legónak örülne, mert építeni nagyon szeret. Emese néninek már épített egy koszorút és egy gyönyörű házat is.

– De rajzolni is szeretek, meg kocsizni és az udvaron játszani, fogócskázni, bújócskázni. Télen is játszunk az udvaron, itt az óvodában és otthon is – meséli a kisfiú.

A békés kislányok

– Várom már a karácsonyt – sóhajt nagyot az ötéves Gulyás Hanna. – Úgy tudom, a Mikulás jön és csomagot hoz. Szeretnék fent lenni este sokáig, de apa nem engedi, mert azt mondja, ha nem fekszem le időben, akkor reggel fáradt leszek. Lesz karácsonyfánk is, még nem tudom, milyen, mert nem vettük meg, de az áruháznál sokfélét lehet kapni – osztja meg értesüléseit az ünnep előtt Hanna. Hozzáteszi, jól sikerült az óvodai ünnepség is, egy szép verset mondott.

– „Karácsony ünnepén az a kívánságom/ Legyen boldog mindenki ezen a világon/ Itt is, ott is mindenütt, legyen olyan béke, mint amilyen bent lakik az emberek szívébe” – szavalja a kislány kérés nélkül. Kijelenti: – Én békés vagyok, szeretek mindenkit. Anyát, apát, Dávidot és Fannit, ők a testvéreim. Együtt vagyunk karácsonykor, és ez a legjobb. Egy kívánságom van csak, egy zongora. Olyan játékzongora, aminek nyomogatni lehet a billentyűit, és mikrofon is van hozzá, amibe énekelni lehet – mutatja a kislány a kezével, hogy jobban el tudjuk képzelni.

Barátnője, Bozik Fruzsina az óvodai karácsonyfához szalad, és tudatja, hogy nekik is épp ilyen karácsonyfájuk lesz otthon. Csak az a különbség, hogy a tetején nem hegyes végű csúcsdísz lesz, hanem egy szépséges, fényes csillag.

– Angyalka voltam a karácsonyi ünnepségen. Szárnyaim is voltak, és repültem – újságolja. Még elárulja, hogy babát szeretne kapni, aztán már nem lehet visszatartani, szalad, hogy közelebbről is megvizsgálja az ajándékokat.

Tele lett a raktárunk

Köszönjük kedves olvasóinknak a sok-sok szép ajándékot. A baptista óvoda pedagógusai és gyermekei is hálásak a meglepetésekért. Hetekig gyűjtöttük szerkesztőségünkben a játékokat, a meséskönyveket,és szép lassan tele lett a raktárunk. Volt, aki gyermekruhákat hozott, aminek szintén nagyon örültek az óvodában, sőt a csecsemőknek való ruháknak is, hisz azokat oda tudják majd adni olyan családoknak, ahol kisbaba született nemrég. A gyerekek körében természetesen a játékoknak volt a legnagyobb sikerük. Ezek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a kicsik egy percig se unatkozzanak az óvodában.

