Olgát alakítani sok színész álma

A mostani évadban nagyszerű szerepek vártak Szirbik Bernadettre, a Miskolci Nemzeti Színház színművészére. Mint fogalmazott, óriási élmény számára, hogy Csehov Három nővérében ő alakíthatja Olgát.

– Csehovot játszani, az már eleve óriási dolog. Olgát alakítani pedig, úgy gondolom, sok színésznő álma lehet. Pedig szerepálmom nincs – amik voltak, azok elmentek mellettem –, mert ha mégsem teljesül be az álom, akkor hajlamos vagyok azt gondolni, hogy talán nem is olyan vagyok, mint amilyennek gondolom magam. Emlékszem, amikor 1994-ben, még fiatal stúdiósként, a nyíregyházi Móricz Zsigmond színházban játszották a Három nővért Verebes István rendezésében. Nem is tudom, hányszor néztem meg! Abban az előadásban Pregitzer Fruzsina alakította Olgát. Számomra ez a dráma mindig is meghatározó volt. Most valahogy szerencsésen álltak együtt a csillagok, jókor voltam jó helyen. Nagyon nagy ajándéknak tartom Olga szerepét – fogalmaz Szirbik Bernadett, hozzáfűzve – rájöttem, hogy én is Olga vagyok egy csomó helyzetben. Olgában valahogy megtaláltam önmagam. Nagy szívfájdalmam azonban, hogy a Nagyszínházban játsszuk a Három nővért. Szerintem sokkal jobb lenne a Kamaraszínházban. A Nagyszínházban mindig az az érzésem, hogy úristen, olyan pici vagyok! Csehov drámáira pedig épp az intimitás jellemző, a finom játék. Ezért is működik jól a harmadik felvonás, mert előtte leengedik a vasfüggönyt, és egy zsebkendőnyi helyen játszunk – magyarázza a színművész.

Érdekes, dán világ

Másik nagy kedvence az évadban az Ünnep című színdarab, Helene szerepe. Szerzője David Eldridge.

– Ez a próbafolyamat pedig azért tudott olyan jól működni, mert Szabó Máté rendezővel nagyon régen ismerjük egymást. Jó munkakapcsolat van közöttünk, és akik a darabban a testvéreimet játsszák, Lajos András és Rózsa Krisztián, velük az életben is rendkívül jóban vagyok. Érdekes az a dán világ, amit a szerző elénk tár, és bár durva témát boncolgat, a nagyon kellemes próbafolyamat ezt ellensúlyozta – mondja Szirbik Bernadett.

Megtudjuk tőle azt is, hogy négy bemutatója volt ebben az évadban, az említetteken kívül még játszik az Édes Annában és a Jóembert keresünkben, így most hirtelen megnőtt a szabadideje. Több ideje marad a családjára, akik Miskolcon élnek, és hódolhat hobbijának is. Jó kézügyességének köszönhetően szeret ékszereket tervezni, készíteni. De készül a Versünnep 2019 megmérettetésre is. Tavaly a megzenésített vers kategória nyertese volt Rákai András kollégájával. Igaz, kicsit sajnálja, hogy zenés darabban ebben az évadban nem játszik, de nem panaszkodik, hiszen mindenért kárpótolja az említett két nagy szerep.

ÉM-HE

De hát: ez az emberi sors. Ez elkerülhetetlen, különben csak hányódunk Miskolc – A döntések bátorsága. Felelősség másokért, és saját magunkért. Interjú: Láng Annamária Jászai Mari-díjas színművésszel. Jónak lenni nem egyetlen nagy döntés. A kis döntésekben kell valahogyan egyenesen maradni. Ezt mondja. Két Brecht-színműben mutatkozott be Miskolcon: A kaukázusi kr... Tovább a cikkhez

Úgy érzi, még van jó pár éve Miskolcon Miskolc - Nagy ajándéknak tartja idei bemutatóit, szerepeit Gáspár Tibor. Szeret jó alkotóközösségekhez tartozni Gáspár Tibor Jászai-díjas, Érdemes művész, aki 2012 óta tagja ismét a Miskolci Nemzeti Színház társulatának. – Bár a hosszú pályám során sokfelé megfordultam, alapvetően hűséges típ... Tovább a cikkhez

„Vágyak nélkül nem érdemes élni!” Miskolc - Bányai Mirjam megélve szereti visszaadni a karakterek lényegét. Julie ki akar törni saját világa korlátaiból, amihez első eszköze a hatalom. Az biztos, hogy szeret játszadozni. Jean ambiciózus, de meg is dolgozott a pozíciójáért. Kristine-nek elvei vannak, és oka az aggodalomra. A Julie... Tovább a cikkhez

Itt egyetlen állandó van, a változás Miskolc - Mészöly Anna színművész számára az jelenti a sikert, ha a társu­lattal valami igazit al­kothat. Egy évadban öt bemutató. Nem kevés. Mészöly Anna, a Miskolci Nemzeti Színház fiatal színművésze mégis tökéletesen elégedett. Mint fogalmaz, neki sok munkára és leterhelésre van szüksége, mert... Tovább a cikkhez

Miskolcon az egyik legtöbbet játszó utolsó éves színészhallgató Miskolc - A gyakorlati időszak utolsó darabja lesz A velencei kalmár. Litauszky Lilla a Színház- és Filmművészeti Egyetem zenés színész szakirányának végzős hallgatójaként érkezett Miskolcra, és hamarosan három darabban láthatja a miskolci közönség. A cirkuszhercegnő című operettben, a Hello, Dol... Tovább a cikkhez

Miskolcon válhat egy nagy álom igazi valóssággá Miskolc - Nem szerepelt még operettben és nagyon tetszik neki, hogy sokféle stílust egyszerre kell csinálni. A mindössze 21 éves Harangozó Lili Júlia három éve végzett a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskolában nyolc év tanulás után klasszikus balett szakon. A középiskolai alapképzést követően egy ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA