Olaszországba készül a Miskolci Szimfonikus Zenekar

Ravennában koncertezik január 22-én a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Az együttes 51 muzsikussal utazik Olaszországba január 21-én. A Teatro Alighieriben rendezett hangversenyen igazi klasszikus műsort hallhat majd az olasz közönség. A társulat nem titkolt szándéka külföldi szereplései során a magyar kultúra népszerűsítése, így a programban egy magyar alkotás is helyet kapott: Kodály Zoltán: Galántai táncok című zenekari kompozíciója. Emellett felhangzik majd Haydn: D-dúr zongoraversenye és Mendelssohn: Szentivánéji álom című szvitje is. A zenekar partnere lesz a holland származású zongoraművésznő, Gile Bae. Az est karmestere pedig az együttes művészeti vezetője, a Liszt Ferenc-, Prima és Bartók-Pásztory-díjas karmester, Antal Mátyás lesz. A zenekar, a koncert másnapján utazik vissza Miskolcra, hisz az itthoni közönségnek is számtalan nagyszerű koncerttel készülnek februárban, úgy mint Tűzvarázs bérletük 4. hangversenye, vagy az igazi családi programnak ígérkező Farsangi koncert.

