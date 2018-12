Olaszliszkai lincselés – Az áldozat családjáé lehetne a kártérítés, de ők semmit sem kaptak

12 éve történt

2006. október 15-én délután Szögi Lajos tiszavasvári földrajz-biológia szakos tanár két lányával utazott Vámosújfalura, amikor Olaszliszkán áthaladva a Kossuth utcán az autója előtt átszaladt két kislány. Az egyikük megcsúszott, elesett, majd sértetlenül beszaladt a házukba. Szögi Lajos megállt, hogy megnézze, nem lett-e baja a 11 éves gyereknek, azonban a rokonok kirángatták a kocsiból, és a gyermekei szeme láttára agyonverték. A bíróság nyolc embert ítélt el az ügyben, hárman életfogytiglant kaptak.

– 12 év telt el a sajnálatos esemény óta, és a mai napig időről-időre úgy kerülünk szóba máshol elkövetett bűncselekmény kapcsán, hogy majdnem megismétlődött az olszliszkai eset – mondja Fekete Gyula, Olaszliszka polgármestere. – Egy emberöltő kevés lesz ahhoz, hogy ez a bélyeg lemosódjon rólunk. Legutóbb egy encsi ügy kapcsán, és ilyenkor mindig elszomorodunk egy kicsit, mert ugyan meg nem történtté tenni nem tudjuk a 2006-os tragédiát, de időközben már elcsendesült a falu, szeretnénk tovább lépni és élni az életünket. A településen azóta már régen elült a zúgolódás, tesszük a dolgunkat.

Jogerősen megítélték

Természetesen nem feledkezünk el a sajnálatos esetről, minden évben október 15-én testületileg elmegyünk az emlékhelyre, mécseseket gyújtunk, virágot helyezünk el az emlékműnél, és az olaszliszkai emberek ilyenkor csatlakoznak hozzánk. Amikor a faluban elterjedt a hír, hogy az egyik, az ügyben elítélt ember kártérítést kaphat a rossz börtönviszonyok miatt, akkor a jobb érzésű emberek egyrészt felháborodtak, másrészt pedig arról beszéltek, hogy nagyon remélik, az utolsó fillérig a Szögi családhoz kerül a kártérítés, akiknek már jogerősen megítéltek több mit 40 millió forintot, de abból még semmit sem láttak. Sokan hívnak, sokan megállítanak, mindenki azt szeretné, ha megkezdődne a Szögi család kártérítése.

– A mai napig egyetlen forintot sem kapott a család abból a kártérítésből, a kamatokkal ma már 60 millió forintról beszélünk – számszerűsített laptársunknak, a Kelet-Magyarországnak dr. Helmeczy László, a család ügyvédje. – A bírósági végrehajtó eddig egy fillért sem tudott letiltani, amit a pedagógus családtagjai kaptak volna meg. Amikor a büntetőperekben zárolják az elkövetők vagyonát, abból először a nyomozás és a ­bírósági per költségeit térítik meg az államnak, csak utána következhetnek az áldozatok. Amikor megtudtam, hogy az elsőrendű vádlottnak, ifjabb H. Dezsőnek – akit jogerősen 17 év fegyházbüntetésre ítéltek – ötmillió forint kártérítést ítélt meg a bíróság a börtönbeli rossz tartási körülményei miatt, azonnal levelet írtam a végrehajtónak, hogy haladéktalanul foglalja le az összeget, ugyanis a férfi a családnak egyszemélyben is tartozik. Helmeczy László kifejtette: a nyolc elítélt közül bárkitől kérhetik a kártérítés összegét, ugyanis társtettesként öltek, egyetemlegesen terheli őket a kártérítés.

Az állam is nyújthatna segítséget

A család ügyvédje az OTP elnökével, Csányi Sándorral közösen több mint 10 évvel ezelőtt létrehozott egy alapítványt, amely azóta is havi 60 ezer forinttal támogatja az édesapa nélkül maradt családot, akiknek az állam sem segített. Helmeczy László azt is szerette volna elérni, hogy az áldozatvédelmi törvény adjon lehetőséget arra, hogy azokban az esetekben, amikor nem lehet behajtani a kártérítés összegét, az állam nyújtson segítséget a kártalanításban, akár egyedi elbírálás alapján is. Ez nemcsak Szögi Lajos, hanem a kézilabdázó Marian Cosma, és a romagyilkosságokban elhunyt Kóka Jenő családjának is segítség lenne, de őket is csak az alapítvány segíti.

Helmeczy László elmondta: Szögi Lajos családja minden évben túrával emlékezik a pedagógusra. Élik az életüket, de a mai napig nem tudták feldolgozni a tragédiát. Az áldozat özvegye továbbra is óvónőként dolgozik, a lincselést végignéző kisebbik lány gimnazista, testvére elvégezte az orvosi egyetemet, kardiológus.

