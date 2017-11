Olaszliszka óta egyre több az azt idéző eset

Bár immár tizenegy éve történt, máig nem halványuló emlék, amikor 2006. október 15-én Olaszliszkán halálra verték Szögi Lajos tiszavasvári tanárt, mert feldühödött rokonok, ismerősök úgy vélték, a férfi kocsijával elgázolt egy kislányt. A „lincseléses önbíráskodás” akkor halállal végződött.

Azóta nem egy alkalommal fordultak elő más településen hasonló szituációk és csak a szerencsének köszönhető, hogy nem végződtek azok is halállal. Úgy tűnik, nincs megoldás azóta sem az ilyen helyzetek megelőzésére, elkerülésére. Múlt szombaton Sályban történt újra egy ilyen eset, amikor egy helybéli – egyébként ittas – autós elütött egy, az út szélén sétáló roma származású embert. A rokonság rátámadt a férfira, aki végül a rendőröknél lelt menedékre. Erről egy olvasónk számolt be nekünk, de a helyszínre érkező mentőcsapat egyik tagja is megerősítette, hogy valóban lincshangulat uralkodott azon az estén Sályban.

ÉM

A mentők is menekültek Sályból szombaton este Sály - A szombaton este Sályba érkező mentők egyik tagja elmondta, hogy is történtek a dolgok… Egyik olvasónk elektronikus levele és a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől kapott hivatalos tájékoztatás alapján raktuk össze a portálunkon is megjelent verziót, Sály településen szombaton es... Tovább a cikkhez

Szombaton majdnem Sályban volt Olaszliszka Sály, Miskolc - Nem sok hiányzott, hogy Sályban játszódjon újra az olaszliszkai lincselés... „Szombaton este majdnem újra játszódott az olaszliszkai lincselés, csak éppen most Sályban...” – írta sályi olvasónk elektronikus levelében, amelyben – saját szavaival – részletesen be is számolt az által... Tovább a cikkhez

Olaszliszkát emlegetik a boldvai eset kapcsán Boldva, Miskolc - Motoros és kerékpáros ütközött Boldván. A motorost megtámadták a helyiek. Kis híján megismétlődött az ominózus olaszliszkai lincselés, ezúttal azonban Boldván – kelt szárny­ra a megdöbbentő hír egy egyébként két hónappal ezelőtti eset nyomán pár nappal ezelőtt. A Blikk által nyi... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA