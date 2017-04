Oláh Miklós ’56-os mártír szobrát avatják Miskolcon

Rudolf Mihály építész, aki a szülői ház falán lévő emléktáblát és most a szobor talapzatát is tervezte, többek között arról is beszélt, hogy a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség gyülekezetének egykori tagját az 1956-os forradalomban való részvételéért ítéltek halálra és végeztek ki 1957-ben. Megtudtuk: „Felvirrad még Magyarországra!” – ez volt a 21 éves fiatalembernek az 1957. április 12-i kivégzése előtti utolsó mondata. Egykori lakóháza falán, Miskolcon, a Kossuth utcai „kakasos” templom közelében, a Tárkányi utca 5. szám alatt 2013 novemberében felavatott emléktábla hívja fel a figyelmet áldozatára. Sírja a Miskolc-Avasi Református temetőben található.

– Lehetnek példaképeink! A másik üzenet pedig az, hogy meg kell ismerni a múltunkat – hangsúlyozta Rudolf Mihály építész, aki hozzátette: a szobrot Balogh Zsófia készíti és mintázta. A bronzszobor a tervek szerint „rablásmentes” lesz. Szabó Sándor lelkész elmondta még: az adományokból eddig 1,7 millió forint folyt be a szoborra. Az összköltség 7 millió forint.

ÉM-JLI

