Október 23. – Isten áldja ’56 forradalmárait!

– A forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján kiadott Miskolc 1956 című könyvből tudhatjuk, hogy a miskolciak mennyi fejtörést okoztak a hírhedt Államvédelmi Hatóságnak. Sehol az ország területén annyi rendszerellenes röpcédulázás, falra festés, izgatás nem történt a vidéki városok között, mint itt – idézte fel a történelmi eseményeket Kriza Ákos, Miskolc polgármestere tegnap este, a Miskolci Nemzeti Színházban, az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett városi ünnepségen. Úgy folytatta: Az elnyomó rendszer ellen szervezkedő csoportokat „Fehér Partizánoknak” nevezték. Ők erősítették a hétköznapi kisemberek igazát. Ébren tartották a hitet, hogy emberhez méltó életük a szabadságban rejlik. Bizony büszkék lehetünk erre, és élő örökségünk ez Miskolcon. Csak megyénkben közel 900 embert állítottak bíróság elé, közülük 17-et kivégeztek. Negatív elsőség, hogy a forradalmat követően Miskolcon történt az országban az első kivégzés, 1956. december 15-én – emlékeztetett.

Ünnepi beszédét úgy zárta: „október 23-a ajtót nyitott arra a jövőre, amelyben a magyar nép független országban élhet. Éljen bennünk ez a kívánság, s tekintsünk úgy történelmünknek erre a felemelő pillanatára, hogy ma is erőt adjon nekünk! Isten áldja a forradalmárokat, a mártírokat és áldozatokat! Isten áldja ’56 hőseit!”

Egy kicsi lány

A Nemzeti Színházban megtartott ünnepi műsor előtt koszorúzásokat és megemlékezéseket tartottak a város különböző helyszínein, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléktábláinál és szobrainál. A meglékezések sora a Zsolcai kapuban kezdődött, mely az október 26-ai sortűz helyszíne volt és a Petőfi téren zárult, ahol 62 évvel ezelőtt teljesedett ki Miskolcon a forradalmi megmozdulás. Misley Emese emléktáblájánál Hubay György országgyűlési képviselő mondott beszédet.

– Most olyan helyszínen emlékezünk, amely egy ártatlanul megölt kislánynak, Misley Emesének állít emléket. A szovjetbarát, kommunista fegyveresek a hatalom megtartása érdekében Miskolcon is sortüzet zúdítottak a tüntető emberekre, melynek következtében 16 ember vesztette életét. Köztük volt egy egészen fiatal, kicsi lány, a 13 éves Misley Emese is. Az ő személye ezért számunkra ma jelkép. A kegyetlen, kommunista diktatúra embertelen működésének és terrorjának személyes jelképe – fogalmazott. Beszédét azzal zárta:

1956 forradalmához, az akkor megölt vagy kivégzett véráldozatokhoz akkor vagyunk hűek és méltóak, ha megőrizzük hazánkat. Megőrizzük Magyarországot Magyarországnak.

