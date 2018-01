Ökoturisztikai minőségfejlesztési program indult a Bükkben

A program arra irányul, hogy az igazgatóság által működtetett bemutatóhelyeken – a lillafüredi Szent István-barlang és Anna-barlang, az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület, Szilvásváradon a Millenniumi kilátó és a Szalajka-ház, Felsőtárkányban a Nyugati Kapu Látogatóközpont -, valamint a park szálláshelyein az idelátogatók minél magasabb színvonalú szolgáltatásokkal találkozzanak, ugyanakkor az igazgatóság egyéb ökoturisztikai szolgáltatásai, a tanösvények, a különböző túrák is minél magasabb szinten feleljenek meg a vendégek elvárásainak.

Az önerőből megvalósuló minőségfejlesztési programban a BNP összes tanösvénye elérhetővé válik a guide@hand bnpi mobil alkalmazásban, ahol offline is elérhető tanösvény-túrákon vehetnek részt az érdeklődők, több esetben idegen nyelven is elérhető audioguide funkcióval kiegészítve. Mindemellett az igazgatóság hamarosan megújuló honlapján is lehetőség lesz a túrák egyéni megtervezésére, amit a QARD outdoor modulja segítségével le is tölthető a telefonokra vagy a GPS készülékekre.

A közlemény kitér arra is, hogy a programon belül fontos szerep jut a bemutatóhelyek ökoturisztikai hálózattá szervezésének, amelynek keretében egységes, a BNP teljes területét lefedő élményközpontú tájékoztató rendszert alakít ki az igazgatóság. A hálózatosságot erősíti az egységes jegyrendszer, illetve a márciustól elérhető online foglalás, amely kedvezményekkel is várja majd a vendégeket.

A minőségfejlesztési program része az ökoturisztikai munkatársak továbbképzése is. A park a minőségfejlesztési programtól nem feltétlenül a vendégforgalom, hanem az elégedett vendégek számának jelentős növekedését várja – olvasható a tájékoztatóban.

– MTI –

