Okoskukákat kapnak a miskolciak

A napokban levelet kaptak a Népkert környékén kertes házban lakó családok, hogy mehetnek az új kukájukért egy kijelölt helyre. Mint kiderült, nem új a projekt, hanem egy korábbi folytatódik tovább, tudtuk meg Koczák Szilviától, a miskolci önkormányzat szóvivőjétől.

A kukák egyébként chippel ellátottak, úgyhogy nyugodtan hívhatjuk őket „okos­kukáknak”. Mint megtudtuk, a chipek egyébként az edények azonosítását szolgálják.

„A projekt eredményeként egy korszerű, Magyarországon egyedülálló komplex hulladékgazdálkodási rendszer épült ki Miskolcon”, mondta lapunknak Koczák Szilvia. Mint megtudtuk tőle, az edények beszerzése pályázati forrásból történt, melynek célja a teljes vegyes hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése, a hulladékkezelés eszközpark­jának és informatikai rendszerének korszerűsítése volt.

„A projekt részeként hulladékgyűjtő járműveket, logisztikai járműveket, gyűjtő­edényeket és szelektív gyűjtőszigeteket szerzett be a hulladékgazdálkodó cég, a MiReHuKöz Nonprofit Kft., továbbá jelentős informatikai fejlesztés valósult meg a kukák egyedi azonosítását elektronikus chipek segítségével lehetővé tevő, úgynevezett RFID rendszer kiépítésével és a vállalatirányítási rendszer korszerűsítésével, összesen közel 7 milliárd forint ráfordítással”, tájékoztatott a szóvivő.

Térítésmentesen

A projekt részeként cserélik le az elhasználódott korábbi kukákat, az újakat (az immár okosakat) a lakossági felhasználók térítésmentesen kapják meg. „Az edényosztás Miskolc városrészeinek körzetekre történő bontásával előre kijelölt gyűjtőpontokon valósul meg, melyről a miskolciak levélben kapnak tájékoztatást a közszolgáltatótól, mely tartalmazni fogja az edényzet átvételének pontos helyét és idejét”, derült még ki Koczák Szilvia témában küldött leveléből.

Mint ahogy az is, hogy aki nagyon vágyik már az új hulladéktárolóra, az a MiReHuKöz Kft. (József Attila utca 53. szám alatt) ügyfélfogadási napjain ügyfélfogadási időben akár be is mehet érte.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA