Okos megoldások a fiatal miskolci felfedezőtől

Konzulense és felkészítője, Rudó József fizika tanár hívta fel tehetséges diákja figyelmét az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyre. Az országos megmérettetésen első helyezést ért el kreatív ötletével és találmányával a 18 éves miskolci diák, Tassi Timián Áron.

A vakok szolgálatában

Az okoslámpa a vakok és gyengén látók életminőségét hívatott javítani. A modern berendezés adóból és vevőből áll. Az adó LED-lámpát tartalmaz, mely hangfrekvenciával modulált fényt bocsát ki, a vevőt fényelemmel ellátott hangerősítőhöz kell kapcsolni, így hanggá alakítható az információ, mely fülhallgatón keresztül jut el a felhasználóhoz.

– Azért fejlesztettem ki ezt a könnyen kezelhető eszközt, hogy a látássérült emberek ne érezzék kirekesztve magukat az épek világából, azt szeretném, ha ők is a társadalom teljes értékű tagjainak éreznék magukat – mondta el lapunk érdeklődésére Tassi Timián, akivel telefonon beszéltünk kedd délután, miután a fővárosban a Magyar Innovációs Szövetség Díjátadó ünnepségén átvette az országos verseny nyertesének járó elismeréseket. A vetélkedő győzteseként, továbbjutott a nemzetközi mezőnybe, és az európai uniós szemlén a Herman Ottó Gimnázium diákja képviseli majd hazánkat. Egy éven keresztül havonta harmincezer forint ösztöndíjban részesül, melyet tervei szerint félretesz a jövőbeni kísérleteire. Továbbtanulását is segíti ez az eredmény, hiszen a tehetségkutató 1-3. helyezettjei 30 többletpontra jogosultak a felsőoktatási felvételi eljárás során.

Humanitárius célok

– Ezzel a diszkrét eljárással úgy lehet információt közölni az érintettekkel, hogy senki más nem észleli, nem hallja azt. Ráadásul ez költséghatékony megoldás is – mutatta be Timián a rendkívül hasznos találmányt, amely a közlekedésben, vásárlásban és az élet számos területén segítheti az érintetteket. A fiatalember azt is elárulta, hogy mérnök informatikusnak készül, és a fővárosban szeretne tanulni. Nem okoz nagy fejtörést számára a pályaválasztás, mindig is érdekelte a számítástechnika, szabadidejében például háromdimenziós effektekkel is foglalkozik, hobbija a videószerkesztés és a programozás. Lehengerlő előadóként pillanatok alatt képes meggyőzni hallgatóságát arról, hogy a tudománynak humanitárius célokat kell szolgálnia.

Nem csak szellemileg, hanem fizikailag is igyekszik edzésben tartani magát, rendszeresen fut, biciklizik és úszni jár. Sok zsenivel ellentétben, ő nem szigeteli el magát a világtól és igyekszik tartalmas emberi kapcsolatokat kialakítani, szeret társaságba járni, nyitott, jó kedélyű, beszédes és közvetlen fiatal, aki hamarosan egy világvárosban fogja élni az egyetemisták mozgalmas életét. Kommunikatív, nyitott személyiség, nem zárkózott alkat, nem olyan csodabogár, aki csak érdeklődési területének él. Lelkesen és laikusok számára is érthető módon beszél eddigi találmányairól és jövőbeli terveiről.

Példaképe Edison

Timián mindig kitűnő tanuló volt, ám a kötelező tananyag nem elégíti ki tudásszomját, a kísérletezés, ötletelés és a felfedezés eleven, nyüzsgő világában tudja csak kibontakoztatni kreativitását. Angolul és németül is folyékonyan beszél, ez előnyére válhat majd a nemzetközi mezőnyben is. Példaképe, a villanykörte atyja, Thomas Edison, akinek életfilozófiájával is egyetért.

– Találd ki mire van szüksége a világnak és valósítsd meg – nagyjából így fordítható le magyarra a híres feltaláló magvas gondolata, melyet teljes mértékben iránytűnek érzek – érvelt Timián, aki szerint az igazán értékes találmányok, nem öncélúak, hanem mindig az emberiség javára fordíthatók. Saját fejlesztésénél is igen fontos szempont volt, hogy az okoslámpa humanitárius célokat is szolgáljon.

Juhári Andrea

