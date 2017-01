Ökoiskola lett a Serényi

Tudatos, többéves munkával jutottak el odáig, hogy a Serényi László Általános Iskola csatlakozhatott az ökoiskolák közé. Az elismerés és az ezzel együtt járó oklevél azért is volt fontos a putnokiak számára, mert országos viszonylatban csupán száz oktatási intézmény rendelkezik ezzel a díjjal. A Madárbarát iskola cím alapozta meg az előrelépést, de ezután is sokat tettek azért, hogy a gyerekek elsajátítsák, magukénak érezzék a környezettudatos szemléletet.

Nem csak a tanórákon foglalkoztunk a környezetvédelemmel. Markovicsné Demeter Edina

Készültek rá

– A pedagógiai programunkban is helyet kapott a környezetvédelem, az ökoéletmód – válaszolta kérdésünkre Markovicsné Demeter Edina iskolaigazgató. – Ezután szükségünk volt egy olyan pedagógusra, aki otthon van a témában, és a szívügyének érzi az egészet. A muzeológusként is ismert Novák Ilona tanárnő nagyon sokat tett azért, hogy ezt az elismerést megkapja az iskola. Természetesen, amikor eldöntöttük, hogy pályázunk rá, onnantól kezdve tudatosan készültünk rá. Nemcsak a tan­órákon foglalkoztunk a környezetvédelemmel, hanem azon kívül is igyekeztünk minél több programot szervezni a témakörben. A diákok erdei iskolában vettek részt, erre építettük nyáron az Erzsébet-táborunkat, a karácsonyi ajándékvásárra pedig már természetes anyagokból készült meglepetéseket készítettek a gyerekek.

Ezenfelül a „villanyőrök” jóvoltából folyamatosan figyeltek az energiatakarékosságra, egy évben kétszer, tavasszal és ősszel pedig hulladékgyűjtést tartottak, de tanévenként két egészségnapot is megvalósítottak a Serényiben.

Számos együttműködés

– A mögöttünk hagyott időszakban az is lényeges volt, hogy a partnereink körét tovább tudtuk szélesíteni – fogalmazott Novák Ilona pedagógus. – Nagyszerű együttműködést alakítottunk ki a városgondnoksággal, az Északerdő Zrt.-vel és a nemzeti parkkal is. Bízom benne, hogy a megkezdett munkát tovább tudjuk folytatni, erősíteni, hiszen ez is feltétele annak, hogy az örökös tagságot megkapjuk. Az elnyert cím tehát valamilyen szinten egy megelőlegezett bizalom, nagy felelősség, hiszen a diákokkal közösen a jövőben is környezettudatosan kell élni, úgy is kell cselekedni.

Novák Ilona hozzátette: az ökoiskola cím kapcsán lényeges volt, hogy a gyerekek fejében megvessék az alapot, ezért indítottak az alsó tagozatosoknak környezetvédelmi szakkört, a nagyobbak pedig a komposztálást sajátították el. A jövőben szeretnének kialakítani egy iskolakertet, amelynek már lerakták az alapjait.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA