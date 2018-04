ÓKC: északi rangadó Nógrádban

Férfi kézilabda NB I/B Keleti csoport, 22. forduló

Balassagyarmati KSE – ÓAM-Ózdi KC (Balassagyarmat, szombat, 18.00)

Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője: – Az északi rangadó csakúgy, mint az elmúlt években, most is háromesélyes. Szombati ellenfelünk még a tavaszi szezon elején is erősített, az átigazolásai sikeresek voltak. Ettől függetlenül felkészültünk a játékukból, ez a mérkőzés azon fog múlni, hogy a védekezésünk mennyire lesz acélos. Ez lesz a győzelem kulcsa. Ha kellő határozottsággal és keménységgel játszunk a saját kapunk előterében, akkor reális esélyünk van a két pont megszerzésére. Ez a három hét tétmérkőzés nélküli időszak nagyon hosszú volt, de ettől függetlenül az a szándékunk, hogy győzelmet érjünk el.

