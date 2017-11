ÓKC: Egységes és fegyelmezett játékra lesz szükség

Férfi NB I/B, Keleti csoport, 8. forduló

Balmazújvárosi KK – ÓAM-Ózdi KC (Balmazújváros, szombat 18.00)

Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője: – Az eddigiek alapján elég nehéz megítélni a Balmazújváros erősségét, még most sem lehet tudni, hogy mennyire lesz meghatározó csapat. Teljesen kiszámíthatatlan a formájuk, amit az eredménysoruk is bizonyít. Az utóbbi hetekben azonban a szebbik arcát mutatja az ellenfelünk, ráadásul a Magyar Kupából két NB I-es csapatot is kiejtett. Mindemellett bizakodva utazunk a hajdúsági városba, ha 25 lőtt gól alatt tudjuk tartani az Újvárost, akkor van esélyünk elhozni a két bajnoki pontot. Erre a múltheti, Szeged elleni védekezésünk jó alapot adhat, ezt a formát kell továbbvinnünk. Egységes és fegyelmezett játékra lesz szükségünk, de ezt a csapat meg tudja valósítani.

