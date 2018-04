Ők sem angyalok – Sztárok rács mögött

Christian Slater



A színész-producer nem kispályás, ami a bűnügyi lajstromot illeti. Először egy rendőr bántalmazása miatt csukták le 1989-ben. Onnantól ki-be járt a börtönbe sorozatos droggal való visszaélései okán. De ült szexuális zaklatásért és házastársi bántalmazás miatt is. Esetei nagy sajtóvisszhanggal jártak, de a szakma nem vetette ki magából, a mai napig igen foglalkoztatott színész.

Lindsay Lohan



Az egykori gyerekszínésznek igen hosszú listája van a hatóságoknál. Egy időben az ittas vezetést majdnem hobbiszinten űzte. De letartóztatták kokainbirtoklásért illetve kábítószeres befolyásoltság alatt elkövetett gázolásért is (szerencsére nem lett tragikus végkimenetelű a baleset). Végül a bíróság megunta a folyamatos bírságolásokat és visszaeséseit így 45 nap letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Igen sok szereptől esett el bűnügyi aktája miatt és többször is bevonult elvonókúrára.

Mark Wahlberg



A világ jelenleg legjobban kereső színészének igen viharos volt a tinédzserkora. Első találkozása a rendőrséggel 15 éves korában volt, mikor afro-amerikai gyereket fenyegetett az utcán. Egy évvel később börtönbe került egy vietnámi származású férfi súlyos testi bántalmazása miatt. A helyzetet csak súlyosbította, hogy kokain hatása alatt állt a cselekmény elkövetésekor, amivel nem mellesleg kereskedett is. 19 évesen döntött úgy, hogy felhagy ezzel az életmóddal és inkább a zenélésre koncentrál. Nagyon jól tette.

Matthew McConaughey



A szívtipró színészre a szomszédai hívták ki a rendőrséget hajnali háromkor. A járőrök a nappaliban találtak rá teljesen meztelenül, amint épp önfeledten dobolt. Őrizetbe vételekor a következőkkel vádolták: csendháborítás, ellenállás tanúsítása letartóztatás során és természetesen marihuánával való visszaélés. Matthew nem gondolja hogy ez nagy dolog lenne, később így nyilatkozott:

Mi gond van azzal, hogy anyaszült meztelenül dobol valaki? Nem bánok semmit.“

Michelle Rodriguez



A Lost sorozat sztárját forgatás közben tartóztatták le többször is, mert bedrogozva ült a volán mögé. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték és közmunkára. Ám egy év sem telt el mikor kiderült, hogy a színésznő meghamisította a dokumentumokat, amik igazolták, hogy eleget tesz az ítéletnek. Ezzel megsértette a próbaidőt és 180 napot töltött rács mögött.

Mike Tyson



A világhírű boxoló sosem nyugodt mentalitásáról volt híres, a törvény betartásával pedig nagyon hadilábon áll. Először 12 éves korában csukták le emberek kizsebeléséért. Azóta több, mint 40 alkalommal tartóztatták le egészen piti bűncselekmények elkövetésétől kezdve igen súlyosakig. Legutóbb 1992-ben ítélték 8 évnyi börtönre nemi erőszak elkövetéséért, amiből három évet ült le majd feltételesen szabadlábra helyezték jó magaviseletéért. Azóta nemigen hallani arról, hogy újabb kihágást követett volna el vagy meggyűlt volna a baja a rendőrséggel.

Will Smith



A mostanában leginkább megbízható apukaszerepben tetszelgő színésznek is lesz mit mesélnie a gyerekeinek. Bizony ő is került már rendőrkézre testi sértés miatt. Állítólag igen heves veszekedést követően testőrével karöltve úgy megverte vitapartnerét, hogy az majdnem megvakult fél szemére, az arcát pedig hat öltéssel varrták össze.

Martin Sheen



A színészlegenda simán lepipálja hírhedt bajkeverő fiát Charlie Sheent, már ami a letartóztatások számát illeti. Bár utóbbi kezén főként függőségei és agresszióproblémái miatt kattant többször is a bilincs, Martin fiatalkora óta elkötelezett jogi aktivista és általában a tüntetésekről vitték az őrszobára. Összesen 67 alkalommal tartóztatták le polgári engedetlenség, birtokháborítás és közrend zavarás miatt. Legutóbb 2007-ben gyűlt meg a baja a hatóságokkal, mikor engedély nélkül hatoltak be aktivista társaival egy nevadai nukleáris teszteket végző laborba.

Forrás: List25 | Zimbio

10 híresség, akiknek sikerült kilábalni a teljes csődből A hírnév és a tehetség nem életre szóló garancia a gondtalan életre. Sem pénzügyileg, sem emberileg. Bármelyik sztár csődbe mehet, meggondolatlan befektetések vagy akár a túlzott költekezés miatt. Onnan már csak egy lépés a teljes válság. Vannak azonban olyan kivételek, akiknek sikerült kimászniuk a... Tovább a cikkhez

Fotók: 10 világsztár, aki egykor lenyűgözött minket A következő hírességeket valószínűleg mindenki ismeri, de el tudja képzelni, milyenek voltak fiatalon. Valószínűleg igen, de most megmutatjuk, hogyan változtak kedvenceink az évek alatt. Clint Eastwood Norman Reedus Robert Redford Kevin Spacey Goldie Hawn Ray Liotta ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA