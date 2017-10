Ők a csúcson vannak – 8000 fölött

Klein Dávid és Suhajda Szilárd expedíciós hegymászók tartanak izgalmas előadást nemsokára Miskolcon, a Földes Ferenc Gimnázium dísztermében. Október 18-án délután 2 órától a diákokat várják az élménybeszámolóra, ugyanezen a napon este fél 6-tól pedig a felnőtt érdeklődőket. A rendezvény ingyenes.

Klein Dávid 13 évesen ismerkedett meg a hegymászással, a következő években a hazai mászóiskolákon kívül a Tátrában és az Egyesült Államokban tanult mászni. Magashegyi expedíciós karrierje 1998-ban kezdődött az Első Magyar Hindukus expedícióval. 2017-ig összesen négy, nyolcezer méternél magasabb hegycsúcs tetején állt, valamennyin kisegítő oxigén használata nélkül. Ezzel az oxigén nélküli mászók között jelenleg ő a legtöbb 8 ezres csúccsal rendelkező, élő magyar hegymászó.

Egyre magasabbra

Suhajda Szilárd 1982-ben született és gyermekkorától kezdve az erdők és folyók szerelmese. 2003-ban túravezetői jogosítványt szerzett. Ekkor kezdte a Kárpátokat is felfedezni, s barátaival Erdélybe, illetve a Tátrába járni. A téli trekkingek élménye az Alpok felé terelte tekintetét: a Mont Blanc megmászása, a magashegyek ezen új dimenziója a klasszikus értelemben vett alpinizmus művelésére és szeretetére ösztönzik.

Egy ausztriai téli mászás során Kosztán Csabával át- és túlélt lavinabaleset után kezdte el a magyar mászósportoktatás tanfolyamait elvégezni (sziklamászó, téli- és nyári alpesi, jégmászó). Jelenleg egy 8000 méter feletti csúcsot mondhat magáénak, ő az egyik legnagyobb reménység a jövőre nézve.

Céltudatosságra nevelni

Mindkét hegymászó 100-nál is több csúcseléréssel rendelkezik, ideértve az Alpok és a Magas-Tátra csúcsait is. Kedvelt edzőhelyük többek között a lillafüredi sziklamászó fal. A Gilan Trading Kft. társadalmi szerepvállalásként országos turnét szervez. A helyi iskolákkal szorosan együttműködve népszerűsítik a természetjárást, az egészséges életmódot. Nem titkolt céljuk, hogy a fiatalságot céltudatosságra is neveljék.

