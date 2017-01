Óévbúcsúztató a füzérradványi Károlyi-kastélyban

Tizenhetedszer búcsúztatták együtt az óévet a festői füzérradványi Károlyi-kastélyban mintegy 160-an, akik a hagyományoknak megfelelően a művészet és a zempléni gasztronómia jegyében gyűltek egybe. A szép dallamok mellett a hegyközi ízeknek, a tokaji boroknak örültek a résztvevők.

Az esemény fővédnökségét dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter vállalta el. Pandák Pál polgármester mellett dr. Hörcsik Richárd mint a Füzérradványért Alapítvány elnöke és a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket.

Fontos üzenet is

Méltatásában megköszönte az elmúlt évek rendezvényeire ellátogatóknak, hogy folyamatos részvételük az óévbúcsúztatón – a szórakozás mellett – egy fontos üzenetet is magában hordozott: a kastélynak fontos funkciója van és lesz Zemplén idegenforgalmában. A képviselő emlékeztetett, annak idején a Károlyi-kastély kulturális és történelmi értéke adta az erőt ahhoz, hogy elkezdjék ezt az eseménysorozatot megszervezni, amikor a politikai és társadalmi akarat is összhangra talált. A képviselő arra is emlékeztetett, hogy a kitartó munka és fáradozás meghozta gyümölcsét, hiszen a magyar kormány segítségével végre elkezdődhetnek a kastély teljes körű felújítási munkálatai mintegy 2,6 milliárd forint értékben. Így végre elnyerheti méltó helyét a térség idegenforgalmában, amit ezek az események is jól mutattak. Hatalmas siker és lehetőség ez Hegyköz számára.

Távollétében köszöntötte az egykori tulajdonost, gróf Károlyi Lászlót (aki nem tudott jelen lenni az óévbúcsúztató esten) megköszönve az eddigi támogatását, hiszen a történelmi tiszteletadás és méltóság sem maradhat el e nemes falak között.

Dr. Trócsányi László miniszter megnyitóbeszédében megköszönte a felkérést, hiszen családi szálak révén ezer szállal kötődik Zemplénhez, így még szimbolikusabb lett az ő védnöksége. Megemlítette, hogy Hörcsik Richárd képviselővel már több évtizede dolgoznak közösen, hogy Magyarország jelenléte Európában kellő súllyal legyen jelen. Ez most kézzelfogható eredmény, számos jel mutat arra, hogy a kormányzat munkája beérett, az ország lépésről lépésre erősíti pozícióját. Szólt a kultúra és a hagyományok európai értékeiről és megbecsüléséről, aminek szép példája a füzérradványi Károlyi-kastély felújítása is.

A hagyományos óévbúcsúztató koncert idei fellépője Tóth Vera volt. Színvonalas produkciójában megtalálhatóak voltak a klasszikus magyar nagyslágerek, a karácsonyi ünnepeket idéző melódiák is.

Hagyományosan

A koncert szünetében a Grand Tokaj Zrt. borkülönlegességeit kóstolhatták a résztvevők, a koncertet követően pedig a hagyományokat követve a telkibányai Aranygombos fogadó hegyközi vacsorájával búcsúztatták az óévet. Hagyományosan az est bevételét a kastély és a település szépítésére fordítják.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA