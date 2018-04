Odalett a szendrői sportkomplexum

A szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola udvarából még nem látszik mennyire nagy a baj, bár a megrogyott tetőszerkezet, a lehullott betűk és a kifehéredett tetőlemezek alapján már látni a tűz pusztítását.

Nem hiszik el

Kalász László, az iskola igazgatója invitál közelebb, ahol már az erős korom és füstszag is megüti az ember orrát. Ahogy mondja, sokan érdeklődnek telefonon, interneten keresztül is, hogy igaz-e a hír, hiszen a tanuszoda és a tornacsarnok nagyrészt közadakozásból valósult meg, sokan vásároltak téglajegyet, vagy vettek részt az építkezésen, el sem akarják hinni, hogy odalett az épület. Belépve találkozunk dr. Urvári Sándorral, a város díszpolgárával, aki szintén csak a fejét csóválja, a szemében hitetlenkedés és talán egy kis nedvesség is csillan.

Az uszodában rettentő gyászos látvány fogadja a benézőt – belépni nem lehet a leszakadt tetőlemezektől. Szenes fahulladék és fémlemezek úsznak a medence vizében, mindent lemezek és kőzetgyapot borít. Nagy gond, hogy ide hordtak át minden sportszert a tornacsarnokból, ugyanis ott péntek éjjel a Vitézlő Teljesítménytúra résztvevőit szállásolták volna el. A tornacsarnokban csak egy fokkal jobb a helyzet, de tönkrement itt is minden és a födém folyamatosan omlik.

– A tartószerkezet élte túl csak a tüzet, de az sem biztos, hogy használható marad – mondja Tomorszki István polgármester. A hogyan továbbra azt mondja, az iskolát fenntartó tankerület részéről van egy biztosítása a komplexumnak, míg a tulajdonos önkormányzat az állami vis maior alapból tud támogatást igényelni. Egy uniós szabványoknak megfelelő, új komplexum félmilliárdba kerülne, ennek a felét sem adja ki a biztosítás, a vis maiorhoz pedig tíz százalék önrész kellene, de az önkormányzatnak annyija sincs.

– Van egy országos hírű mazsorett csoportunk, hat hét múlva országos bajnokság lesz, amire készülniük kellene, talán Szuhogyon tudnak majd. Ez volt az asztaliteniszezők, a labdarúgó szak­osztály otthona, de tömegsport szempontjából is sokan használták – tette hozzá Szaniszló Richárd, a Szendrői Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület elnöke.

Izzott a födém farésze

Amit eddig tudni lehet: a sportkomplexum mögötti mezőgazdasági területen gyújtotta meg valaki a száraz füvet, a lángok innen terjedtek át az uszoda hátsó falának a szigetelésére, onnan a műanyag nyílászárókra, majd a tetőszerkezet fa elemeire. Nem voltak nagy lángok, ugyanis lemez és szigetelés takarta felülről és alulról a födém farészét. A rettentően kiszáradt faanyag nagyon gyorsan izzott végig a tanuszodáról a tornacsarnokra átterjedve. Az Edelényi Rendőrkapitányság gondatlan közveszélyokozás miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.

– Horváth Imre –

