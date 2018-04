Odaadná a lyukói telkét ingyen

Lukács Gergőnek elege lett, hogy a család lyukói telke miatt folyamatosan felszólítások érkeznek hozzájuk az önkormányzattól. Mégpedig azért, mert a területet valakik szeméttárolónak használják. A telek Gergő nagyapjáé volt, most az édesanyja nevén van, de nem járnak ki oda évek óta, mert ismeretlen emberek teljesen tönkretették. Ellopták a kerítést, lebontották a kis házat, minden mozdítható szerszámnak, eszköznek lába kelt. Gergő 8 éve nem volt kint a „birtokon”, hiszen annak idején már a nagyapját is megfenyegették a telek közelében élők. Amikor lapunkban elolvasta riportunkat azokról a hajléktalanokról, akik fatákolmányokban élnek a legnagyobb hidegben is Miskolc külterületén, elhatározta, felajánlja nekik ingyen a lyukói birtokot. Mivel van rajta egy pince és a volt háznak a kőalapja, még egy kis építményt is fel lehetne húzni rá.

Eljuttattuk Gergő felajánlását hajléktalan riportalanyainkhoz, de ők azt mondták, inkább maradnának a mostani helyükön.

Édenkert volt

Így aztán a felajánlás még mindig érvényes. Bárki jelentkezhet e-mailben, akinek szüksége van egy 770 négyzetméteres lyukói telekre, ami ugyan most elhanyagolt és szemetes, de valamikor, a fénykorában 630 ezer forintot ért. Gergő azt mondja, amikor a nagyapja még művelte, valóságos kis édenkert volt. Most azonban szívesen odaadja bárkinek ingyen, az új tulajdonosnak csupán az ügyvédi költséget kell kifizetnie.

Gergőt rendkívül felháborítja és jogszerűtlennek tartja, hogy az önkormányzat őket akarja megbüntetni a szemetes és elhanyagolt telek miatt, holott épp ők a kárvallottjai mindannak, ami a lyukóvölgyi hétvégi telkekkel történt.

– A felszólító levélben megemlítik az önkormányzati rendészet nevét, mint akik majd rendet tesznek, ha mi nem intézkedünk. Amikor a szemét odakerült, hol voltak? Amikor ellopták a kerítésünket, a házat, a fákat, hol voltak? Amikor nagyapámat megfenyegették, hol voltak? Én vagyok a felelős más szemetéért? Ha ott élnek életvitelszerűen emberek, miért nincs ott szemétszállítás? Miskolc bármely más részén, ha van egy házad, ahol életvitelszerűen élsz, köteleznek arra, hogy legyen szemétszállítási szerződésed” – sorolta Lukács Gergő, hozzátéve: úgy érzi, a város sokkal inkább bocsánatkéréssel tartozik feléjük, mint hogy megbünteti őket.

Parlagfű télen?

Februárban újabb felszólítást kaptak Gergőék az önkormányzattól.

Ebben azt írják, hogy „akár parlagfű is nőhet” a telken, ezért büntetést helyeztek kilátásba, a fellebbezés pedig 15 ezer forintba kerülne.

– Akkor épp hótakaró volt, nem tudom, milyen parlagfű nőhetett volna télen. No, ezt a levelet is szívesen felajánlom bárkinek a kályhájába a telekkel együtt. Nem szeretnék ugyanis több levelet kapni az önkormányzattól ez ügyben – fogalmazott Gergő.

Aki szeretné átvenni telkét, a következő címen jelentkezzen: elektrogergo@gmail.com.

