ÓAM-Ózdi KC: Van mit törleszteniük

ÓAM-Ózdi KC – Törökszentmiklósi Székács (Ózd, szombat 18.00)

Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője: – Az ősszel történtek miatt van mit törlesztenünk a Székáccsal szemben. Azon a meccsen rövid idő alatt piros lapok és sérülés miatt három játékosunkat veszítettük el, ami egyértelműen kihatott a háromgólos vereségre. Hazai pályán nem is lehet más célunk, minthogy visszavágjunk az alföldieknek. Nem lesz könnyű, mert a Székács nagyon kellemetlen stílusú csapat, amely vendégként is képes a meglepetésre. Nekünk azonban rájuk kell erőltetnünk az akaratunkat, mert meggyőződésem, hogy a miénk jobb csapat. Ezt azonban a pályán is bizonyítani kell. Szeretnénk jó játékkal, győzelemmel megörvendeztetni a közönségünket, ezzel együtt pedig elmozdulnánk a jelenlegi tizedik pozícióból. A folytatás szempontjából is lényeges a jó rajt, ami hitet és önbizalmat adhat a társaságnak.

ÉM

