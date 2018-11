ÓAM-Ózdi KC: „Számunkra most kezdődik a bajnokság”

Férfi kézilabda NB I/B Keleti csoport, 8. forduló

ÓAM-Ózdi KC – Debreceni EAC (Ózd, szombat 18.00)

Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője: – Számunkra most kezdődik a bajnokság, hiszen eddig olyan csapatokkal játszottunk, akik a dobogóért harcolnak. A hátralévő négy fordulóban azonban be kell gyűjtenünk azokat a pontokat, amelyeket eddig nem sikerült. Ebben a mezőnyben egyetlen könnyű mérkőzés sincs, de a Debrecen ellen csak a győzelem lehet elfogadható eredmény. Jól ismerjük a hajdúságiakat, akik több bravúros eredményt szállítottak az őszi idényben. A Békés hazai, a Kecskemét vagy éppen a Nyíregyháza idegenbeli legyőzése mindenképpen a meglepetésnek számított. Egy héttel ezelőtt a PLER ellen az utolsó öt percig partiban voltunk, jól játszott a csapat. Ezt várom ezúttal is, de e mellé ezúttal a győzelemért járó pontokra is szükségünk van.

ÉM

