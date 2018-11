ÓAM-Ózdi KC: „Nem titkolt szándékunk, hogy elhozzuk a két bajnoki pontot Balmazújvárosból”

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 9. forduló

Balmazújvárosi KK – ÓAM-Ózdi KC (Balmazújváros, vasárnap, 18.00)

Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője: – A Balmazújváros eddig kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtott, az elért eredményei viszont azt mutatják, hogy idegenben veszélyesebbek voltak, mint hazai pályán. Gyors, modern, spanyolos stílusú játék jellemzi őket, de egyáltalán nem tűnik teljesíthetetlen vállalkozásnak a vasárnapi mérkőzés. A nehézségek ellenére megpróbálunk maximálisan felkészülni, és ha esetleg hiányosan is, de egyenrangú partnerei akarunk lenni a hajdúságiaknak. Nem titkolt szándékunk, hogy elhozzuk a két bajnoki pontot Balmazújvárosból. A felkészülési időszakban találkoztunk velük, azóta változott a keretük, és jobban összecsiszolódtak. Abból a meccsből nem lehet kiindulni, de biztos vagyok benne, hogy ezúttal is szoros összecsapást vívunk. A múlt heti siker sokat lendített a csapaton, a lelkeknek is jót tett.

ÉM

