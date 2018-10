ÓAM-Ózdi KC: Nagyon fontos, hogy harcosan és elszántan kézilabdázzunk

ÓAM-Ózdi KC vs. Kecskeméti TE-Piroska szörp (Ózd, szombat, 18.00)

Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC vezetőedzője: – Senkit ne tévesszen meg a Kecskemét eddigi eredménysora. Minket sem altat el, hogy az alföldiek még nem szereztek pontot. Attól sokkal jobb csapatuk van, hogy ez fordulókon keresztül így maradjon. Nekünk viszont az a tervünk, hogy itthon megnyerjük a második mérkőzésünket is. Hétről hétre alakul a játékunk, legutóbb Algyőn a vereség ellenére is sok pozitívumot tapasztaltam. Nagyon fontos, hogy itthon ismét harcosan és elszántan kézilabdázzunk. Ha így lesz, akkor a két héttel ezelőttihez hasonlóan ismét sikeresek lehetünk. Bízom benne, hogy a hétvégén már Pánczél Zoltán is rendelkezésünkre fog állni, ebben az esetben már majdnem teljes lenne a keretünk.

ÉM

Küzdésből ismét ötös jár az Ózdi KC-nak Ózd - A férfi kézilabda NB I/B. Keleti csoportjának 3. fordulójában Algyőre látogatott az ÓAM-Ózdi KC. Conti-Tech FKSE-Algyő – ÓAM-Ózdi KC 24-22 (11-10) Algyő, 200 néző. V.: Hornyik Zs., Zörgő R. ÓAM-Ózdi KC: Nagy D. – Hangyel N. (2), Csépányi G. (-), Nyitrai J. (-), Kocsis Cs. (2), Nyeste B. (... Tovább a cikkhez

ÓAM-Ózdi KC: Nehéz mérkőzés vár ránk Algyőn Ózd - A férfi kézilabda NB I 3. fordulójában az ÓAM-Ózdi KC mérkőzik meg szombaton Algyőn. Conti-Tech FKSE-Algyő – ÓAM-Ózdi KC Algyő, szombat 18.00 Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője: – Egy nagyon hosszú kirándulás és nehéz mérkőzés vár ránk Algyőn. Egy olyan ellenféllel találkozunk, amely ... Tovább a cikkhez

