ÓAM-Ózdi KC: Előre kell mozdulni tavasszal

Ezen a héten az ÓAM-Ózdi KC férfi kézilabdázói is megkezdték a téli felkészülési munkát. Az NB I/B Keleti csoportjában jelenleg tizedik helyen álló ózdiakra a tavaszi nyitányig hathetes ráhangolódó időszak következik, az egyébként nagyon fontos folytatás előtt. A piros-kékek gyengén kezdték a szezont, az utolsó néhány fordulóban viszont megteremtették annak az alapját, hogy a bajnokság második felében elhagyják a kiesőzónát.

Ha jól vennénk az első néhány akadályt, az mindenki számára önbizalmat adna.” Szakál György

Kiegyenlített mezőny

– Valóban nehéz időszakot zártunk, de szerencsére az utolsó négy fordulóban összegyűjtöttünk öt pontot, ami arra enged következtetni, hogy a nyári nagy játékosmozgás után végre kezdünk csapatként működni – mondta Szakál György, az ÓAM-Ózdi KC edzője. – Természetesen továbbra sem nyugodhatunk meg, hiszen tavasszal minden meccs élet-halál kérdés lesz. Ebben a tizenkettes mezőnyben ugyanis egyetlen lefutott találkozó sincs. Bárki legyőzhet bárkit, amit a sok őszi meglepetés is alátámaszt. Nekünk néhány pont bent maradt a kalapban, ezért kerültünk ebbe a kellemetlen helyzetbe. Bízom benne, hogy a tavasz jóval eredményesebb lesz, amiért természetesen mindent el fogunk követni.

Az ÓAM-Ózdi KC keretében szinte biztos, hogy lesz változás, mert vannak játékosok, akik a távozás gondolatával foglalkoznak, ha ez vagy ezek realizálódnak, akkor a klubnak a pótlásról is gondoskodni kell. Konkrétumok azonban ezzel kapcsolatban még nincsenek, hiszen a keret csak most kezdte el az idei közös munkát. A játékosok egyébként bő három hét pihenő után találkoztak ismét, a téli alapozást és a labdás edzéseket hazai környezetben végzi a csapat.

A bajnoki rajtig hátralévő időben több edzőmeccset is játszanak majd a piros-kékek, az ellenfelek között NB I/B-s és NB II-es partnerek is szerepelnek.

Emléktornán is

– A nyári időszakban hazai pályán játszottunk a csoporttárs Debrecennel és az NB II-es Salgótarjánnal is, így most mi utazunk majd hozzájuk – folytatta Szakál György. – Január 29-én, a fővárosban a PLER Budapesttel találkozunk. A Kazincbarcika meghívását is elfogadtuk, február első vasárnapján a Tóth Attila emléktornán veszünk részt, ahol ugyancsak harmadosztályú ellenfelekkel csapunk össze. A rajt előtti hétben pedig a Balmazújváros látogat majd hozzánk, az a meccs már vélhetően megmutatja, hogy hol tartunk a munkában. Az NB I-es csapatok Ligakupás szereplése egyébként elég rosszul jött számunkra, hiszen az Eger és a Mezőkövesd is végigjátssza a januárt, így velünk nem tudtunk közös találkozót szervezni. Ennek ellenére úgy érzem, hogy ezzel a menetrenddel kellően rá tudunk hangolódni a rajta. Az első néhány meccs egyébként nagyon fontos lesz, hiszen a Székácsot hazai pályán és az erősítési terveket dédelgető Nyíregyházát is szeretnénk legyőzni, majd pályaválasztóként az Algyő ellen sem leszünk esélytelenek. Ha jól vennénk az első néhány akadályt, az mindenki számára önbizalmat és némi nyugalmat adni a folytatást illetően.

