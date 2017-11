ÓAM-Ózdi KC: eddig hibátlan az ifisták mérlege

Az őszi szezon felénél remek mérleggel, 6/6-os győzelmi mutatóval rendelkezik az ÓAM-Ózdi KC ifjúsági csapata. A fiatalok nagyszerűen kezdték a II. osztály küzdelmeit, hiszen sorrendben az Algyőt, a Dabast, a Lajosmizsét, majd a Budai Farkasokat, a Szegedet, legutóbb pedig a nagy rangadón a Nyíregyházát is legyőzték. Jelenleg holtversenyben a másik megyei gárdával, a Mezőkövesddel vezetik a bajnokság táblázatát.

A pályán belül és azon kívül is egységes társaság formálódik.” Szakál Dániel

– Jó kollektíva, a pályán belül és azon kívül is egységes társaság formálódik ebben a szezonban – fogalmazta meg a sikeresség legfőbb okát Szakál Dániel, az ifisták edzője. – Valóban jó a mérlegünk, de alázattal és kemény munkával tovább kell haladnunk ezen az úton, hogy a lendület és a jó forma a lehető legtovább kitartson. Minden találkozón meg kell harcolni a pontokért, akkor is, amikor esetleg gyengébb képességű ellenféllel találkozunk. Most két hétig szünet van a bajnokságban, ezt az időszakot igyekszünk kihasználni, és a lehető legjobban felkészülni az őszi szezon előttünk álló második felére.

Mindig a következő

Az ÓAM-Ózdi KC fiatal kézilabdázói a bajnokság további részében kétszer utaznak majd Törökszentmiklósra, fogadják a Balassagyarmatot, pályára lépnek Vecsésen, végül a Kövesd elleni megyei csatával zárul az őszi szezon.

– Nem szeretek nagyon előre tekinteni, mindig a következő feladat a legfontosabb. Fölösleges számolgatni és a többi eredményt nézni, nekünk tenni a dolgunkat, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elegendő – folytatta Szakál Dániel.

– Tény, hogy az élcsapatokat, a riválisokat eddig itthon fogadtuk, ebből a szempontból tavasszal nagyon nehéz dolgunk lesz. A csapatban azonban benne van a jó eredmény lehetősége. Ezt most a fiúk is érzik, a győzelmek pedig remekül összekovácsolták a társaságot. Bízom benne, hogy a hibátlan mérlegünket a lehető legtovább meg tudjuk tartani, ami jó alap lenne a tavaszi folytatás előtt.

– ÉM-ME –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA